Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ảnh tình tứ của Sydney Sweeney và bạn trai hơn 17 tuổi

  • Thứ hai, 20/7/2026 09:17 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Sydney Sweeney vừa chia sẻ 20 tấm ảnh trong chuyến đi gần đây của cô ở Australia. Trong đó, ảnh tình tứ giữa diễn viên và bạn trai Scooter Braun gây chú ý.

Theo People, ngày 19/7, Sydney Sweeney gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi đến Australia. Đáng chú ý, bạn trai cô - cựu quản lý âm nhạc đình đám Scooter Braun (45 tuổi) - xuất hiện trong nhiều khung hình.

Cặp đôi cùng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như đi trực thăng, trải nghiệm trò chơi đu dây mạo hiểm và trao nhau những cử chỉ tình tứ.

Sydney Sweeney ảnh 1

Ảnh tình tứ giữa Sydney Sweeney và bạn trai.

Trong một bức ảnh, Scooter Braun ngọt ngào hôn lên má bạn gái kém 17 tuổi. Ở một khoảnh khắc khác, cặp đôi tái hiện lại hình ảnh kinh điển trong bộ phim đình đám Titanic. Mỹ nhân sinh năm 1997 cũng dành riêng một tấm ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ khi diện trang phục dạ hội lộng lẫy, hướng nụ hôn gió về phía bạn trai.

Ngoài những hình ảnh ngọt ngào bên người yêu, Sydney Sweeney còn chia sẻ khoảnh khắc hậu trường thân thiết cùng các đồng nghiệp như Javon "Wanna" Walton và Noah Centineo. Được biết, dàn sao đang có mặt tại bang Queensland (Australia) để ghi hình cho dự án phim live-action Mobile Suit Gundam do Netflix sản xuất, bấm máy từ tháng 4.

Sydney Sweeney ảnh 2

Cả hai tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào.

Sydney Sweeney và Scooter Braun lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2025. Ban đầu, các nguồn tin cho biết cả hai chỉ đang tìm hiểu ở mức độ tình cảm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi nhanh chóng phát triển bền chặt hơn vào cuối năm 2025.

Đến giữa năm 2026, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và cựu quản lý tài năng được nhận xét là "ngày càng gắn kết, tin tưởng và nghiêm túc". Sweeney cũng không ngần ngại công khai hình ảnh bạn trai lên mạng xã hội và dành cho anh những lời chúc sinh nhật ngọt ngào vào tháng 6.

Sydney Sweeney là ngôi sao của các series đình đám như EuphoriaThe White Lotus, thu hút lượng fan lớn toàn cầu nhờ sự nghiệp thăng tiến nhanh và phong cách gợi cảm, cá tính. Trong khi đó, Scooter Braun là một trong những nhân vật quyền lực của ngành âm nhạc Mỹ, từng phát hiện và quản lý nhiều ngôi sao lớn như Justin Bieber và Ariana Grande trước khi lui về hậu trường kinh doanh âm nhạc và truyền thông.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Tranh cãi gay gắt màn trình diễn chưa từng có ở World Cup

Quy tụ dàn siêu sao danh tiếng toàn cầu từ Madonna, Justin Bieber cho đến BTS, Shakira, màn trình diễn giữa hiệp đầu tiên của World Cup 2026 lại nhận về loạt tranh cãi.

1 giờ trước

An Nhi

Sydney Sweeney Ariana Grande Sydney Sweeney

  • Ariana Grande

    Ariana Grande

    Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.

    • Ngày sinh: 26/61993
    • Nơi sinh: Florida, Mỹ
    • Ca khúc: The way, Problem, Break free, Dangerous Woman,...

Đọc tiếp

Mỹ nhân bị chê vì quá đẹp

Mỹ nhân bị chê vì quá đẹp

1 giờ trước 08:49 20/7/2026

0

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi vì liên tục góp mặt trong các dự án cổ trang, tuy nhiên tạo hình không có nhiều sự khác biệt khiến người xem khó theo dõi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý