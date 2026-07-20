Ảnh tình tứ của Sydney Sweeney và bạn trai hơn 17 tuổi

Sydney Sweeney vừa chia sẻ 20 tấm ảnh trong chuyến đi gần đây của cô ở Australia. Trong đó, ảnh tình tứ giữa diễn viên và bạn trai Scooter Braun gây chú ý.

Theo People, ngày 19/7, Sydney Sweeney gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi đến Australia. Đáng chú ý, bạn trai cô - cựu quản lý âm nhạc đình đám Scooter Braun (45 tuổi) - xuất hiện trong nhiều khung hình.

Cặp đôi cùng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như đi trực thăng, trải nghiệm trò chơi đu dây mạo hiểm và trao nhau những cử chỉ tình tứ.

Ảnh tình tứ giữa Sydney Sweeney và bạn trai.

Trong một bức ảnh, Scooter Braun ngọt ngào hôn lên má bạn gái kém 17 tuổi. Ở một khoảnh khắc khác, cặp đôi tái hiện lại hình ảnh kinh điển trong bộ phim đình đám Titanic. Mỹ nhân sinh năm 1997 cũng dành riêng một tấm ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ khi diện trang phục dạ hội lộng lẫy, hướng nụ hôn gió về phía bạn trai.

Ngoài những hình ảnh ngọt ngào bên người yêu, Sydney Sweeney còn chia sẻ khoảnh khắc hậu trường thân thiết cùng các đồng nghiệp như Javon "Wanna" Walton và Noah Centineo. Được biết, dàn sao đang có mặt tại bang Queensland (Australia) để ghi hình cho dự án phim live-action Mobile Suit Gundam do Netflix sản xuất, bấm máy từ tháng 4.

Cả hai tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào.

Sydney Sweeney và Scooter Braun lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2025. Ban đầu, các nguồn tin cho biết cả hai chỉ đang tìm hiểu ở mức độ tình cảm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi nhanh chóng phát triển bền chặt hơn vào cuối năm 2025.

Đến giữa năm 2026, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và cựu quản lý tài năng được nhận xét là "ngày càng gắn kết, tin tưởng và nghiêm túc". Sweeney cũng không ngần ngại công khai hình ảnh bạn trai lên mạng xã hội và dành cho anh những lời chúc sinh nhật ngọt ngào vào tháng 6.

Sydney Sweeney là ngôi sao của các series đình đám như Euphoria và The White Lotus, thu hút lượng fan lớn toàn cầu nhờ sự nghiệp thăng tiến nhanh và phong cách gợi cảm, cá tính. Trong khi đó, Scooter Braun là một trong những nhân vật quyền lực của ngành âm nhạc Mỹ, từng phát hiện và quản lý nhiều ngôi sao lớn như Justin Bieber và Ariana Grande trước khi lui về hậu trường kinh doanh âm nhạc và truyền thông.