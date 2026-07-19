Quỳnh Nga, Việt Anh mua nhà chung 4 tầng sau khi công khai yêu nhau

Quỳnh Nga cho biết đây là căn nhà đầu tiên cô mua chung với Việt Anh. Cả hai đang trong quá trình tìm đội ngũ thi công, thiết kế.

Tối 19/7, Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ về căn nhà mua chung đầu tiên. Theo Quỳnh Nga, ngôi nhà có 4 tầng, với diện tích sàn khoảng 100 m2. Mỗi một tầng hiện có thiết kế khác nhau, thiếu sự đồng bộ. Cả hai đang trong quá trình tìm kiếm đội ngũ thi công, thiết kế để hoàn thiện tổ ấm.

"Diện tích nhỏ nhưng tình yêu lớn", Việt Anh nói. Trong khi Quỳnh Nga cho biết từ trước tới giờ, cô chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà cửa nên khá bối rối.

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, Việt Nga và Quỳnh Nga thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống, hỗ trợ đối phương khi kinh doanh.

Quỳnh Nga, Việt Anh công khai chuyện tình cảm sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Ảnh: FBNV.

Quỳnh Nga tiết lộ ngoài đời, Việt Anh là người chụp ảnh đẹp, chu đáo, tinh tế và thường nhường nhịn bạn gái.

"Đoạn clip mọi người xem chỉ mang tính vui vẻ thôi. Thực tế anh ấy chụp ảnh rất đẹp và làm cho tôi nhiều điều rất tinh tế. Khi yêu, tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, được che chở. Chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu thương mình là đủ", cô chia sẻ.

Dù vậy, nữ diễn viên phủ nhận thông tin cả hai sắp cưới.

"Câu chuyện mọi người hỏi 'bao giờ được ăn cỗ' chỉ là cách bạn bè trêu nhau. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái. Đều độc thân nên chúng tôi cũng không có lý do gì phải giấu giếm mối quan hệ", cô khẳng định.

Tin đồn hẹn hò giữa Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện từ 2019. Hai diễn viên cùng chơi trong nhóm bạn gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng và nhiều đồng nghiệp khác. Họ thường xuyên tụ họp, du lịch hoặc gặp gỡ trong các dịp lễ, Tết.

Tại một sự kiện hồi tháng 10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga không phủ nhận hay xác nhận. Nữ diễn viên nói: "Tôi biết mọi người tò mò chuyện của tôi với anh Việt Anh từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, nếu nói chuyện cá nhân nhiều quá cũng không hay. Tôi sẽ để dịp nào đó để chia sẻ sau".

Đến tháng 9/2025, cặp diễn viên tiếp tục gây chú ý khi bị ghi lại hình ảnh cùng tới một phòng khám. Việc Quỳnh Nga cầm trên tay tờ giấy được cho là kết quả siêu âm khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán cô mang thai. Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.