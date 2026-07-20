Vẻ ngoài 'đỉnh cao' của Shakira

Nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen khi trình diễn tại chung kết World Cup 2026. Ngoài âm nhạc, trang phục và sắc vóc của Shakira cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Theo People, sân vận động MetLife (Mỹ) vừa trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu khi Shakira xuất hiện đầy lộng lẫy tại chương trình Halftime Show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup. Nữ ca sĩ bùng nổ sân khấu bằng vũ điệu Dai Dai cuốn hút. Không chỉ khuấy động bằng âm nhạc, Shakira còn tỏa sáng trong thiết kế độc bản và giá trị.

Đứng sau trang phục quyến rũ, lộng lẫy của ngôi sao người Colombia là giám đốc sáng tạo Fausto Puglisi của nhà mốt Roberto Cavalli. Đây là thiết kế riêng dành cho Shakira, kết hợp giữa bodysuit và chân váy tua rua có tông màu cam, vàng, hồng rực rỡ, giúp từng nhịp lắc hông đặc trưng của ca sĩ trở nên uyển chuyển, nổi bật.

Shakira diện thiết kế đến từ nhà mốt Roberto Cavalli. Ảnh: Reuters.

Để hoàn thiện trang phục này, đội ngũ thiết kế đã mất khoảng hai tuần chế tác thủ công, đính kết tỉ mỉ hơn 200.000 viên pha lê Swarovski trên nền họa tiết Ray of Sunset mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Không chỉ Shakira, 34 vũ công cũng diện các thiết kế đồng điệu từ nhà mốt Roberto Cavalli.

Tại sự kiện, "nữ hoàng World Cup" cùng nam ca sĩ Burna Boy thể hiện ca khúc Dai Dai - bài hát chính thức của World Cup 2026. Màn trình diễn nằm trong show diễn lịch sử kéo dài 11 phút do Chris Martin (trưởng nhóm Coldplay) làm giám đốc nghệ thuật, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn như Madonna, Justin Bieber, BTS.

Nữ ca sĩ bùng nổ với bản hit Dai Dai. Ảnh: Reuters.

Chương trình diễn ra ngay trong giờ nghỉ giải lao của trận chung kết kịch tính giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Trước đó, Shakira cũng từng khuấy động sân vận động Mexico City tại một trong các lễ mở màn của World Cup 2026. Khi ấy, cô và dàn vũ công chọn diện các thiết kế riêng đến từ thương hiệu Off-White. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy trẻ trung trong bộ bodysuit vàng nổi bật với những đường cut-out táo bạo. Cô kết hợp quần short tông trắng - tím và đôi sneaker đồng điệu.

Theo tạp chí Hello!, để giữ được sắc vóc ở tuổi U50, Shakira tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với những bữa ăn nhỏ, giàu chất dinh dưỡng, nhằm duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Để chuẩn bị cho những màn trình diễn lớn, huấn luyện viên của cô cho biết Shakira loại bỏ đường và các sản phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chú trọng việc tập thể dục hàng ngày, nhất là khiêu vũ. Cô cũng chăm sóc da kỹ lưỡng, hạn chế trang điểm để giữ da đẹp.