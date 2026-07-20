Shakira khoe ảnh bên Tom Cruise ở World Cup

Chủ nhân bản hit "Dai Dai" gây chú ý khi đăng tải bức ảnh thân thiết Tom Cruise. Vài năm trước, cả hai vướng tin đồn hẹn hò.

Trên trang cá nhân, Shakira chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Đáng chú ý, cô đăng tải hình ảnh thân mật bên tài tử Tom Cruise. Cả hai khoác vai nhau, rạng rỡ trước ống kính.

"Nhìn xem ai đã đến nói lời chào và chúc tôi may mắn. Chúng tôi yêu anh nhiều", ngôi sao Dai Dai viết. Cô còn gắn tài khoản mạng xã hội của Tom Cruise.

Khoảnh khắc thân mật giữa Shakira và Tom Cruise ở World Cup. Ảnh: IGNV.

Khoảnh khắc thân thiết giữa hai ngôi sao nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Vài năm trước, cặp sao từng vướng tin đồn hẹn hò.

Thời điểm đó, trên Us Magazine, người thân cận với Shakira cũng phủ nhận tin đồn tài tử Hollywood theo đuổi nữ ca sĩ. Người này cho biết: "Shakira có khoảng thời gian tuyệt vời với Tom tại giải F1, nhưng cô ấy không có hứng thú hẹn hò với nam diễn viên. Tom rất tốt và Shakira muốn bầu bạn với anh ấy. Tuy nhiên, để yêu nhau thì không".

Shakira vừa khuấy đảo sân khấu giữa giờ chung kết World Cup 2026 với màn trình diễn Dai Dai bùng nổ, khiến cả sân vận động hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.

Trước đó, chia sẻ về ý nghĩa ca khúc mới, Shakira cho hay: "Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ ca khúc nào khác vì nó phục vụ cho một mục đích lớn lao. Đó là tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục trẻ em và trao cho các em cơ hội để trở thành những nhà vô địch của tương lai. Tôi muốn chính điều đó trở thành điểm nhấn trên sân khấu trận chung kết World Cup".