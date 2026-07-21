Vợ Messi lên tiếng

Antonela Roccuzzo bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành nhiều lời động viên cho Messi sau thất bại của đội tuyển Argentina ở chung kết World Cup 2026.

Theo People, một ngày sau khi tuyển Argentina nhận thất bại cay đắng ở chung kết World Cup 2026, Antonela Roccuzzo đã đăng tải tâm thư xúc động để cổ vũ và tôn vinh hành trình của chồng.

Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con chia sẻ niềm tự hào dành cho siêu sao 39 tuổi, dù Argentina vừa để thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại sân vận động MetLife (Mỹ).

Antonela Roccuzzo và các con luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ Messi thi đấu tại World Cup 2026. Ảnh: IGNV.

"Anh sẽ luôn là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng mà bởi anh chưa bao giờ ngừng là chính mình. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến trọn vẹn đến giây cuối cùng", Antonela Roccuzzo chia sẻ.

Người đẹp 38 tuổi nhấn mạnh chính sức mạnh tinh thần và khả năng đứng dậy sau mỗi lần gục ngã đã làm nên sự độc nhất của Messi.

"Anh là tấm gương sáng nhất cho các con và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Em ngưỡng mộ anh hơn mọi lời nói và rất tự hào khi được đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều", Antonela viết.

Trong suốt hành trình của Argentina tại giải đấu, Antonela luôn là hậu phương vững chắc. Cô luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ, theo dõi chồng thi đấu. Người mẫu cùng các con xuất hiện trong trận Argentina thắng Algeria 3-0 ngày 17/6 (giờ Việt Nam) tại Kansas City (Mỹ), trận mở màn bảng J. Ngày 23/6 (giờ Việt Nam), cô tiếp tục đến sân trong trận gặp Áo. Đến ngày 28/6, Antonela lại gây chú ý khi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài sau khi Messi ghi bàn trong trận Argentina thắng Jordan 3-1.

Khi Messi lập cú đúp trong chiến thắng ở vòng 1/8 trước Ai Cập vào ngày 7/7, cô cũng từng đăng tải hình ảnh ăn mừng với dòng chia sẻ ngọt ngào dành cho người bạn đời.