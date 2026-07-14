Khoảnh khắc 'vô cảm' của Victoria Beckham gây xôn xao

Hình ảnh Victoria Beckham ngồi yên, không chút cảm xúc trên khán đài sau khi tuyển Anh giành chiến thắng trước Na Uy đang gây chú ý.

Theo Mirror, trong khi hàng triệu người hâm mộ vỡ òa khi đội tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup cuối tuần qua, cựu danh thủ David Beckham cùng các con gần như "mất kiểm soát" trên khán đài sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ). Thế nhưng, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào khuôn mặt không cảm xúc của Victoria Beckham.

Khi Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ giúp Tam Sư lội ngược dòng ngoạn mục, các thành viên nhà Beckham nhảy cẫng lên ăn mừng, Victoria vẫn ngồi yên một chỗ. Biểu cảm của cô lập tức "gây bão" mạng xã hội.

Khoảnh khắc vô cảm của Victoria Beckham "gây bão" mạng. Ảnh: Shutterstock.

Nữ diễn viên hài người Mỹ Jenny Johnson thậm chí còn đăng loạt ảnh châm biếm sự hờ hững của bà Becks trên Instagram: "Không có gì cuồng nhiệt bằng việc cổ vũ hết mình cho tuyển Anh. Để rồi khi camera quay cận cảnh Victoria, chúng ta được chiêm ngưỡng nụ cười thương hiệu của Posh Spice".

Trước những bàn tán hướng về vợ, David Beckham nhanh chóng để lại bình luận: "Tôi hứa là cô ấy đang ăn mừng trong lòng đấy. Chỉ là phản ứng của cô ấy hơi chậm hơn tôi một chút thôi".

Dù tỏ ra lạnh lùng suốt trận đấu, Victoria sau đó vẫn vui vẻ mỉm cười trong bức ảnh chụp chung cùng gia đình được David chia sẻ trên trang cá nhân. Cựu thủ quân tuyển Anh bày tỏ niềm tự hào: "Một khoảnh khắc tuyệt vời tại Miami. Tôi rất tự hào khi đội tuyển lọt vào bán kết World Cup và được ăn mừng điều đó cùng gia đình".

Trước đó, David Beckham cùng hai con trai Romeo và Cruz cũng đã đến sân tập tại Fort Lauderdale để tiếp lửa, ôm động viên và truyền kinh nghiệm cho những đàn em như Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka trước thềm trận đấu quan trọng.

Harry Kane chia sẻ: "Anh ấy chúc chúng tôi may mắn. David là một huyền thoại của bóng đá Anh. Chúng tôi rất trân trọng sự đón tiếp của anh ấy tại Inter Miami. Cả đội đều tự hào vì có sự đồng hành của anh".