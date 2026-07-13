Bảo Ngọc, Đạt G sau một năm cưới

Cặp đôi kỷ niệm một năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình. Bảo Ngọc cho biết cô hạnh phúc, viên mãn khi là vợ của Đạt G.

Ngày 13/7 đánh dấu kỷ niệm một năm về chung một nhà của Đạt G - Bảo Ngọc. Trên trang cá nhân, cả hai chia sẻ bộ ảnh gia đình vừa thực hiện trong ngày quan trọng. Ngoài cặp đôi, bộ ảnh còn có sự hiện diện của các thành viên khác như bố mẹ rapper cùng hai con riêng Bảo Ngọc.

"Một năm, chúng ta chính thức về chung nhà. Một lễ cưới luôn làm em thấy tự hào mỗi khi được ai đó nhắc đến. Một gia đình, từ 2 bên gia đình, chúng ta lại có được một đại gia đình luôn ủng hộ con cháu hết mình. Một tình yêu. Tình yêu thương chồng con của em, mỗi ngày tăng hơn, chứ chưa bao giờ giảm. Một hành trình. Chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng em tin rằng còn rất nhiều cột mốc đẹp đang chờ chúng ta phía trước. Một lời hứa. Chúng ta không hứa sẽ không bao giờ cãi nhau. Chỉ hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ chọn quay về với nhau", Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc, Đạt G kỷ niệm một năm cưới. Ảnh: FBNV.

Cô gửi lời cảm ơn tới Đạt G và cho biết hạnh phúc, viên mãn khi trở thành vợ rapper.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn anh vì đã là chồng của em, là người cha tuyệt vời của các con và là người em muốn nắm tay thêm thật nhiều năm nữa", cô chia sẻ thêm.

Tháng 5/2021, Bảo Ngọc và rapper Đạt G công khai tình cảm, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mối quan hệ của họ từng gây nhiều tranh luận do hoàn cảnh riêng của mỗi người, song Bảo Ngọc khẳng định cả hai đến với nhau khi đều độc thân.

Đến tháng 12/2021, cặp đôi thông báo chia tay. Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc và duy trì sự gắn bó.

Cuối năm 2023, cả hai chính thức tái hợp, tiếp tục xây dựng tổ ấm chung. Kể từ đó, Bảo Ngọc và Đạt G thường đồng hành với nhau trong các hoạt động hoặc cùng hai con đi du lịch. Họ cũng nhiều lần đăng ảnh chung và tương tác trên mạng xã hội. Đạt G rất thân thiết và được hai con riêng của Bảo Ngọc yêu quý.

Ngày 30/4/2025, Đạt G cầu hôn Bảo Ngọc và đến tháng 7 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ tại TP.HCM.