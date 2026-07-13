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Giải trí

Midu nói về ảnh mặt mộc gây bàn tán

  • Thứ hai, 13/7/2026 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh đời thường của Midu gần đây gây bàn luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết từ lâu, cô không nhuộm tóc, sơn móng tay và hài lòng với nét đẹp tự nhiên.

Trên trang cá nhân, Midu có bài đăng sau khi hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ và bàn tán theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội. Theo Midu, từ lâu, cô không còn nhuộm tóc, sơn móng tay và tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình, làm những điều thấy có ý nghĩa. Cô cho rằng nét đẹp tự nhiên, dù không hoàn hảo nhưng vẫn là điều rất riêng của bản thân.

"Mọi người đừng hỏi là sao có những cô gái ngày thường ra đường không make up, không phẫu thuật thẩm mỹ, làm này làm kia thêm cho đẹp. Tôi nghĩ làm người không cần quá cầu toàn, nhiều khi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều bé nhỏ mà mình đang có - vậy là đủ rồi", cô nói.

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Midu cho biết từ lâu, cô không nhuộm tóc, sơn móng tay và hài lòng với nét đẹp tự nhiên. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đồng tình với quan điểm của Midu.

Ít ngày trước, khoảnh khắc ghi lại hình ảnh đời thường của Midu được lan truyền trên mạng xã hội. Một số khán giả nhận xét mặt mộc của nữ diễn viên không nổi bật như những hình ảnh do cô đăng tải trên mạng xã hội. Song bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả khen Midu da mặt đẹp, không nếp nhăn, thần thái rạng rỡ và tươi tắn.

Trước đó, Midu cũng không ngần ngại đăng những hình ảnh đời thường của cô trong cuộc sống hoặc các chuyến du lịch cùng chồng.

Cô được biết đến như "phú bà của showbiz Việt" vì sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu và xe sang.

Hiện tại, bên cạnh công việc chính là giảng dạy Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Midu cũng đầu tư, sản xuất phim ảnh.

Cô và thiếu gia Minh Đạt vừa tổ chức tiệc mừng 2 năm kết hôn vào đầu tháng 7. Sau khi kết hôn, cô tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, viên mãn bên chồng. Họ cùng nhau du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... Cặp đôi chưa lên kế hoạch có con.

Sách Hòa âm & Sáng tác cung cấp kiến thức nền tảng lẫn đi sâu vào các kỹ thuật chuyên môn, như một cẩm nang trang bị cho người yêu nhạc muốn thử sức sáng tạo. Trước nay, sách chuyên sâu về hòa âm, sáng tác thường chỉ có ở thư viện các trường nhạc, độc giả đại chúng khó tiếp cận. Ngược lại, phần lớn sách âm nhạc phổ thông chỉ dừng ở giới thiệu, nhập môn, thiếu đi chiều sâu cần thiết. Quan sát thấy điều này, nhạc sĩ, tác giả Ngô Càn Chiếu đã viết Hòa âm & Sáng tác với mong muốn đưa kiến thức hàn lâm đến gần công chúng hơn.

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An Nhi

Midu Midu Midu

  • Đặng Thị Mỹ Dung

    Đặng Thị Mỹ Dung

    Đặng Thị Mỹ Dung với nghệ danh Midu sinh ngày 5 tháng 10 năm 1989, là một nữ diễn viên, người mẫu ảnh Việt Nam. Cô từng tham gia phim điện ảnh Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ và hiện đang tham gia vào dự án phim Mẹ Chồng. Cô là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Năm 2007, Midu đã giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi Hot V-teen, khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình.

    • Ngày sinh: 5/10/1989
    • Nghệ danh: Midu
    • Chiều cao: 1.60m
    • Phim nổi bật: Thiên mệnh anh hùng (2012), 4 năm 2 chàng 1 tình yêu (2016)

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