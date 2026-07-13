Midu nói về ảnh mặt mộc gây bàn tán

Hình ảnh đời thường của Midu gần đây gây bàn luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết từ lâu, cô không nhuộm tóc, sơn móng tay và hài lòng với nét đẹp tự nhiên.

Trên trang cá nhân, Midu có bài đăng sau khi hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ và bàn tán theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội. Theo Midu, từ lâu, cô không còn nhuộm tóc, sơn móng tay và tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình, làm những điều thấy có ý nghĩa. Cô cho rằng nét đẹp tự nhiên, dù không hoàn hảo nhưng vẫn là điều rất riêng của bản thân.

"Mọi người đừng hỏi là sao có những cô gái ngày thường ra đường không make up, không phẫu thuật thẩm mỹ, làm này làm kia thêm cho đẹp. Tôi nghĩ làm người không cần quá cầu toàn, nhiều khi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều bé nhỏ mà mình đang có - vậy là đủ rồi", cô nói.

Midu cho biết từ lâu, cô không nhuộm tóc, sơn móng tay và hài lòng với nét đẹp tự nhiên. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đồng tình với quan điểm của Midu.

Ít ngày trước, khoảnh khắc ghi lại hình ảnh đời thường của Midu được lan truyền trên mạng xã hội. Một số khán giả nhận xét mặt mộc của nữ diễn viên không nổi bật như những hình ảnh do cô đăng tải trên mạng xã hội. Song bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả khen Midu da mặt đẹp, không nếp nhăn, thần thái rạng rỡ và tươi tắn.

Trước đó, Midu cũng không ngần ngại đăng những hình ảnh đời thường của cô trong cuộc sống hoặc các chuyến du lịch cùng chồng.

Cô được biết đến như "phú bà của showbiz Việt" vì sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu và xe sang.

Hiện tại, bên cạnh công việc chính là giảng dạy Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Midu cũng đầu tư, sản xuất phim ảnh.

Cô và thiếu gia Minh Đạt vừa tổ chức tiệc mừng 2 năm kết hôn vào đầu tháng 7. Sau khi kết hôn, cô tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, viên mãn bên chồng. Họ cùng nhau du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... Cặp đôi chưa lên kế hoạch có con.