'Biểu tượng gợi cảm' ở tuổi 54

Sofia Vergara đón tiệc sinh nhật trên một du thuyền tại Italy. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng quyến rũ.

Theo Page Six, nữ diễn viên Sofia Vergara vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật lần thứ 54 của cô. Minh tinh tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ bên bạn bè trong chuyến nghỉ dưỡng tại Italy.

Ngôi sao Modern Family diện bikini màu đỏ nổi bật, ngồi trên một du thuyền sang trọng. "Tôi rất hạnh phúc trước tình cảm của mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cảm ơn Italy vì 300 chiếc bánh kem. 54 là một con số đẹp", nữ diễn viên bày tỏ.

Sofia Vergara đón sinh nhật tuổi 54 trên một du thuyền sang trọng. Ảnh: IGNV.

Sofia Vergara còn liên tục cập nhật trên Instagram Story những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuỗi ngày đón tuổi mới. Người đẹp khoe bàn tiệc ngập tràn các loại bánh kem và món tráng miệng, trong đó có một chiếc bánh in hình gương mặt cô. Loạt video khác cho thấy nữ diễn viên cùng hội bạn thân đang nhún nhảy, tận hưởng không gian sang trọng trên du thuyền triệu USD.

Xuất hiện trong các buổi tiệc, mỹ nhân sinh năm 1972 ghi điểm với gu thời trang quyến rũ. Các thiết kế ôm sát giúp tôn vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên.

Ở tuổi 54, ngôi sao Hot Pursuit vẫn duy trì sắc vóc nổi bật. Cô không ngần ngại diện những bộ bikini táo bạo. Trên trang cá nhân, diễn viên luôn cập nhật những khoảnh khắc trong các chuyến du lịch hoặc đời thường.

Sofia Vergara bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 tại quê nhà Colombia. Cô bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong phim của Tyler Perry, sau đó nhận đề cử ALMA Awards. Năm 2009, cuộc đời của sao nữ sinh năm 1972 sang trang khi nhận lời tham gia phim Modern Family của ABC. Phim giúp cô nhận 5 đề cử Quả cầu vàng, 4 giải Emmy và 7 giải Screen Actors Guild.

Danh tiếng từ lĩnh vực truyền hình giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho CoverGirl, sau đó là tham gia TVC quảng cáo với David Beckham. Với việc xuất hiện trong nhiều bộ phim chiếu trên sóng giờ vàng ở Mỹ, cô được Forbes mệnh danh là ngôi sao hàng đầu trên truyền hình Mỹ những năm 2012-2016

Nữ diễn viên được The Hollywood Reporter và Billboard vinh danh là một trong những phụ nữ gốc Latin có sức ảnh hưởng nhất Hollywood. Ngôi sao người Colombia còn vinh dự được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi năm 2015.