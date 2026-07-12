Brad Pitt hôn đắm đuối bạn gái kém 29 tuổi ở khán đài

Tài tử và bạn gái Ines de Ramon có mặt tại khán đài để theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Cả hai trao nhau nụ hôn lãng mạn.

Theo Page Six, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Brad Pitt và Ines de Ramon xuất hiện tại hàng ghế VIP của sân vận động SoFi (California, Mỹ) để cổ vũ trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026. Cặp đôi trao nhau những cử chỉ tình tứ và một nụ hôn nồng nàn ngay trên khán đài khi chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1.

Cặp đôi đều diện áo đấu khi theo dõi trận tứ kết. Tài tử chọn áo đấu của đội tuyển Mỹ, trong khi Ines de Ramon diện sắc áo truyền thống của Tây Ban Nha và vẽ sơn mặt.

Brad Pitt hôn bạn gái kém 29 tuổi trên khán đài. Ảnh: Backgrid/SplashNews.

Cả hai vừa trải qua một tuần bận rộn khi tham dự "đám cưới thế kỷ" của Taylor Swift và Travis Kelce tại Madison Square Garden (New York). Đây cũng là cột mốc đánh dấu việc cả hai chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Qua những bức ảnh được nhà tạo mẫu tóc Laurie Zanoletti chia sẻ, Brad Pitt lịch lãm trong bộ suit cổ điển thắt nơ, còn de Ramon hút mắt với chiếc đầm ren ôm sát đường cong.

Dù đã gắn bó mặn nồng từ năm 2022 và de Ramon rất được lòng gia đình bạn trai, nguồn tin độc quyền của Page Six khẳng định chuyện kết hôn hiện không nằm trong kế hoạch của họ.

"Ines cực kỳ thân thiết với gia đình Brad. Họ hoàn toàn quý mến và chào đón cô ấy ngay từ đầu. Đến thời điểm này, họ coi cô như người trong nhà. Tuy nhiên, Brad chưa có ý định tái hôn", nguồn tin cho biết.

Tháng 12/2024, ngôi sao Fight Club đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài hơn 8 năm với Angelina Jolie. Cặp sao quyền lực một thời chia sẻ quyền nuôi 6 người con: Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp sinh đôi Knox - Vivienne.

Dù thủ tục pháp lý đã khép lại, mối quan hệ giữa nam diễn viên đoạt giải Oscar và các con hiện vẫn rơi vào tình trạng xa cách, rạn nứt nghiêm trọng. Trong khi cuộc sống riêng của Brad Pitt bên tình trẻ ngày càng thăng hoa, truyền thông quốc tế cho biết anh vẫn chưa thể hàn gắn với những đứa con của mình.