Hình ảnh đời thường của Midu gây chú ý. Qua một số góc quay, nữ diễn viên lộ khuyết điểm trên khuôn mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh của Midu ở đời thường. Midu diện trang phục giản dị với áo sơ mi trắng phom rộng phối quần jeans, trang điểm nhẹ nhàng.

Một số ý kiến cho rằng ảnh đời thường của nữ diễn viên không nổi bật như những hình ảnh do cô đăng tải trên mạng xã hội. Song bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả khen Midu da mặt đẹp, không nếp nhăn, thần thái rạng rỡ và tươi tắn.

Hình ảnh mới đây của Midu (ảnh trái) gây chú ý.

Trước đó, Midu luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, vẻ ngoài nổi bật và phong cách thời trang thanh lịch. Cô được biết đến như "phú bà của showbiz Việt" vì sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu và xe sang.

Hiện tại, bên cạnh công việc chính là giảng dạy Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Midu cũng đầu tư, sản xuất phim ảnh.

Cô và thiếu gia Minh Đạt vừa tổ chức tiệc mừng 2 năm kết hôn vào đầu tháng 7. Sau khi kết hôn, cô tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, viên mãn bên chồng. Họ cùng nhau du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... Cặp đôi chưa lên kế hoạch có con.

Midu cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, trang điểm nhẹ trên trang cá nhân. A nhr: FBNV.

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Midu từng bày tỏ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người - không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu".