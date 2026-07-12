Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Châu Tinh Trì lên tiếng khi phim bị chê bai

  • Chủ nhật, 12/7/2026 14:56 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Phim điện ảnh "Kung fu nữ túc" đang gây chia rẽ công chúng, giới chuyên môn. Trước phản ứng từ người xem, Châu Tinh Trì lên tiếng phản hồi.

Theo Sinchew, ngay trong ngày đầu tiên chính thức công chiếu, Kung fu nữ túc đã chứng minh sức hút phòng vé khủng khiếp của thương hiệu Tinh Gia khi nhanh chóng vượt mốc 200 triệu NDT. Tuy nhiên, trái ngược với con số doanh thu ấn tượng, chất lượng bộ phim lại đang gây chia rẽ công chúng, giới chuyên môn.

Bên cạnh những lời khen, cũng không ít phản hồi tiêu cực bủa vây bộ phim. Đáng chú ý, Lâm Hải - nam MC nổi tiếng của Đài truyền hình Phương Đông - đã không ngần ngại đăng bài chỉ trích trên tài khoản Weibo phụ: "Tôi đã tự bỏ tiền ra mua vé xem phim của Châu Tinh Trì. Phim dở quá". Để chứng minh, anh còn đăng ảnh cuống vé và để lại bình luận: "Miếng hài cũ kỹ, diễn xuất cường điệu, kịch bản lỏng lẻo".

Châu Tinh Trì ảnh 1

Châu Tinh Trì và dàn diễn viên giao lưu với khán giả ở Thiên Tân. Ảnh: Ming Pao.

Dưới bình luận, nhiều khán giả cũng chê bai diễn xuất của dàn diễn viên, kỹ xảo rẻ tiền, thiếu tính điện ảnh.

Trong bối cảnh tranh luận về chất lượng phim, Kung fu nữ túc vẫn nhận được điểm số ấn tượng 9.4 trên nền tảng Maoyan.

Trước những phản hồi trái chiều, trong buổi giao lưu, cảm ơn khán giả tại Thiên Tân cùng dàn diễn viên, Châu Tinh Trì đã có những chia sẻ khá xúc động. Ông thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng vì sợ làm chưa đủ tốt, phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Châu Tinh Trì mong khán giả vẫn theo dõi, ủng hộ tác phẩm.

Cũng tại sự kiện giao lưu, nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng đính chính về tin đồn cô chủ động tăng 4 kg để vào vai. Mỹ nhân Tân Cương giải thích cô chỉ tham gia các bài tập thể lực tăng cơ để bảo vệ cơ thể và tăng sự linh hoạt khi vận động, hoàn toàn không có chuyện tăng cân mất kiểm soát hay bị sưng mắt cá chân như lời đồn.

Ngay sau đó, Châu Tinh Trì đã dành lời khen ngợi cho sự lăn xả, nỗ lực của nữ diễn viên trong suốt quá trình quay phim.

Kung fu nữ túc có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong các vai chính. Lưu Gia Linh và nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt. Phim còn quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ và cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Brad Pitt hôn đắm đuối bạn gái kém 29 tuổi ở khán đài

Tài tử và bạn gái Ines de Ramon có mặt tại khán đài để theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Cả hai trao nhau nụ hôn lãng mạn.

6 giờ trước

An Nhi

Châu Tinh Trì Địch Lệ Nhiệt Ba Châu Tinh Trì

  • Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn khi cô đoạt giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Người tình kim cương (2015). Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana,...

    • Ngày sinh: 3/6/1992
    • Nơi sinh: Tân Cương, Trung Quốc
    • Phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,...

Đọc tiếp

Bất ngờ về Khả Như

Bất ngờ về Khả Như

7 giờ trước 08:46 12/7/2026

0

Nhà sản xuất Running Man Vietnam 2026 phát hành bản đặc biệt của chương trình tại rạp chiếu. Khả Như, Võ Điền Gia Huy và Captain Boy hiện diện trong vai trò khách mời.

Ảnh đời thường của Midu

Ảnh đời thường của Midu

18:48 10/7/2026 18:48 10/7/2026

0

Hình ảnh đời thường của Midu mới đây gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc trang điểm nhẹ nhàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý