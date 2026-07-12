Châu Tinh Trì lên tiếng khi phim bị chê bai

Phim điện ảnh "Kung fu nữ túc" đang gây chia rẽ công chúng, giới chuyên môn. Trước phản ứng từ người xem, Châu Tinh Trì lên tiếng phản hồi.

Theo Sinchew, ngay trong ngày đầu tiên chính thức công chiếu, Kung fu nữ túc đã chứng minh sức hút phòng vé khủng khiếp của thương hiệu Tinh Gia khi nhanh chóng vượt mốc 200 triệu NDT. Tuy nhiên, trái ngược với con số doanh thu ấn tượng, chất lượng bộ phim lại đang gây chia rẽ công chúng, giới chuyên môn.

Bên cạnh những lời khen, cũng không ít phản hồi tiêu cực bủa vây bộ phim. Đáng chú ý, Lâm Hải - nam MC nổi tiếng của Đài truyền hình Phương Đông - đã không ngần ngại đăng bài chỉ trích trên tài khoản Weibo phụ: "Tôi đã tự bỏ tiền ra mua vé xem phim của Châu Tinh Trì. Phim dở quá". Để chứng minh, anh còn đăng ảnh cuống vé và để lại bình luận: "Miếng hài cũ kỹ, diễn xuất cường điệu, kịch bản lỏng lẻo".

Châu Tinh Trì và dàn diễn viên giao lưu với khán giả ở Thiên Tân. Ảnh: Ming Pao.

Dưới bình luận, nhiều khán giả cũng chê bai diễn xuất của dàn diễn viên, kỹ xảo rẻ tiền, thiếu tính điện ảnh.

Trong bối cảnh tranh luận về chất lượng phim, Kung fu nữ túc vẫn nhận được điểm số ấn tượng 9.4 trên nền tảng Maoyan.

Trước những phản hồi trái chiều, trong buổi giao lưu, cảm ơn khán giả tại Thiên Tân cùng dàn diễn viên, Châu Tinh Trì đã có những chia sẻ khá xúc động. Ông thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng vì sợ làm chưa đủ tốt, phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Châu Tinh Trì mong khán giả vẫn theo dõi, ủng hộ tác phẩm.

Cũng tại sự kiện giao lưu, nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng đính chính về tin đồn cô chủ động tăng 4 kg để vào vai. Mỹ nhân Tân Cương giải thích cô chỉ tham gia các bài tập thể lực tăng cơ để bảo vệ cơ thể và tăng sự linh hoạt khi vận động, hoàn toàn không có chuyện tăng cân mất kiểm soát hay bị sưng mắt cá chân như lời đồn.

Ngay sau đó, Châu Tinh Trì đã dành lời khen ngợi cho sự lăn xả, nỗ lực của nữ diễn viên trong suốt quá trình quay phim.

Kung fu nữ túc có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong các vai chính. Lưu Gia Linh và nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt. Phim còn quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ và cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp.