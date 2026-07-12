Sơn Tùng M-TP thay đổi

Sơn Tùng phát hành phiên bản mới của "Come My Way" với ca từ nhẹ nhàng, da diết. Nam ca sĩ còn thêm lời tiếng Việt vào cuối sản phẩm.

Tối 12/7, khoảng hai tuần kể từ ngày phát hành MV đình đám Come My Way, Sơn Tùng M‑TP tiếp tục trình làng MV softer version (tạm dịch: phiên bản nhẹ nhàng).

Khác với sản phẩm trước, lần này, bối cảnh MV Come My Way được quay trong nhà. Sơn Tùng M‑TP vào vai chàng trai đang ngồi một góc của quán cà phê, nhìn đồng hồ trôi qua, nhớ lại những kỷ niệm cũ bên người yêu và mong cô không rời đi.

Sơn Tùng phát hành phiên bản mới của Come My Way.

Sản phẩm được phối mới toàn bộ ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn. Ca khúc mang hơi hướm ballad nhưng vẫn giữ kết cấu ban đầu là bộ gõ Afrobeats. Ở cuối MV, Sơn Tùng M‑TP thêm lời tiếng Việt, với những ca từ da diết:“Bầu trời dù mưa mang theo cơn bão giông…/ Lời thề vẹn nguyên anh trao, em nhớ không…/ Ừ, anh say đắm trong những tháng ngày đê mê.../ Đoạn đường phía trước còn thật dài/ Nguyện mong rằng đôi ta mãi không rời/ Nồng nàn da diết, chẳng thể phai/ Chạm vào nơi thật sâu, từ lâu, em là cả thế giới/ Chỉ cần được sống trong phút giây, làn gió vương tóc mây, phảng phất hơi ấm em nhẹ bay/ Tiền bạc, danh tiếng, sự giàu sang, anh không luyến lưu, xin đổi hết cho giấc mơ này...".

MV Come My Way phiên bản mới vẫn do Sơn Tùng M‑TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác. Đạo diễn MV là Jason.

Sau một giờ phát hành, sản phẩm ghi nhận khoảng 370.000 lượt xem. Sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng tiếp tục thu hút độ bàn luận từ phía công chúng trên các nền tảng mạng xã hội. Một số hình ảnh, ca từ trong MV được dân mạng "mổ xẻ".

Trước đó, vào tối 28/5, nam ca sĩ phát hành single Come My Way kết hợp cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Dự án không đơn thuần đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau 2 năm vắng bóng mà còn được xem là bước tiến mới trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của nam ca sĩ. Anh hát ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sau khi phát hành, sản phẩm thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn lẫn công chúng. Tính đến hiện tại, MV cán mốc hơn 38 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là sản phẩm đầu tiên của 2026 tạo được thành tích đáng nể kể trên. Song tỷ lệ nghịch với số lượng người xem là những ồn ào, tranh cãi xoay quanh MV nổ ra.

Sau chi tiết Sơn Tùng đứng trên chim Lạc gây tranh luận, nam ca sĩ và ê-kíp đối diện chỉ trích khi một bối cảnh trong MV có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Sau phản ánh của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV đã lên tiếng xin lỗi. Phía Sơn Tùng sau đó sửa MV Come My Way, trong đó đã điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề đang gây tranh cãi những ngày qua.

"Là những người làm nghệ thuật, chúng tôi không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào phải tiếp tục đối diện với những áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng mọi khác biệt về quan điểm đều xứng đáng được trao đổi trong sự tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau. Trên cơ sở các nguyên tắc đã được khẳng định trong thông tin ngày 5/6, cùng với quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các diễn biến liên quan, M-TP Talent đã quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way thông qua việc điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene)", phía công ty của Sơn Tùng cho hay.