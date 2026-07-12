'Ác nữ' Lim Ji Yeon gợi cảm ở Phú Quốc

Nữ diễn viên Hàn Quốc vừa khoe loạt ảnh tại bể bơi ở Phú Quốc. Lim Ji Yeon cùng ê-kíp "My Royal Nemesis" tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sau thành công của dự án.

Theo Star News, trên trang Instagram với 2,8 triệu lượt theo dõi, diễn viên Lim Ji Yeon gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Cô diện áo tắm màu màu đỏ rượu vang, rạng rỡ tạo dáng bên bể bơi. Trang phục giúp tôn vóc dáng mảnh mai và làn da trắng của Lim Ji Yeon.

Khuôn mặt mộc, không trang điểm và vẻ ngoài tự nhiên của mỹ nhân Hàn thu hút sự yêu mến từ phía công chúng. Trong vài khoảnh khắc khác, Lim Ji Yeon đeo kính râm, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ.

Lim Ji Yeon khoe ảnh tại bể bơi ở Phú Quốc. Ảnh: IGNV.

Cô đến Phú Quốc cùng đoàn phim My Royal Nemesis, sau thành công của dự án. Vài ngày trước, Lim Ji Yeon cũng lọt vào ống kính khi đang đi dạo, đội nón lá tại đảo ngọc.

Vào năm 2024, Lim Ji Yeon từng sang Nha Trang (Khánh Hòa) nghỉ dưỡng. Nữ diễn viên có niềm đam mê đặc biệt với du lịch. Thời gian không bận rộn với lịch trình đóng phim, cô thường đến nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới để thăm thú, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, cô còn thích chơi thể thao, trong đó có bộ môn golf.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, ra mắt qua bộ phim 19+ Obsessed đóng cùng tài tử Song Seung Hun. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim táo bạo không kém là The Treacherous. Từ đó, Lim Ji Yeon được mệnh danh nữ hoàng phim nóng 9X tại Hàn Quốc .Tên tuổi của Lim Ji Yeon thêm nổi tiếng sau khi cô thủ vai "ác nữ" Park Yeon Jin trong phim The Glory (2023)

Nữ diễn viên từng nghỉ dưỡng ở Nha Trang vào năm 2024. Ảnh: IGNV.

My Royal Nemesis, bộ phim gần nhất của Lim Ji Yeon hợp tác với Heo Nam Jun cũng thu hút khán giả truyền hình. Theo Nielsen Korea, bộ phim khép lại với tỷ suất người xem cao nhất đạt 11,8% trên toàn quốc, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của đài SBS trong thời gian qua.