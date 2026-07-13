Ngôi sao 'Thế giới khủng long' qua đời

Sam Neill qua đời ở tuổi 78 tại Sydney, Australia. Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp, khán giả thương tiếc.

Theo The Guardian, Sam Neill, diễn viên gạo cội người New Zealand, ngôi sao của các bom tấn huyền thoại như Jurassic Park và The Piano, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/7 tại Sydney, Australia, hưởng thọ 78 tuổi.

Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

"Sam Neill ra đi trong vòng tay của gia đình, với sự thanh thản và tôn nghiêm vốn là bản sắc trong suốt cuộc đời ông. Sự ra đi của Sam Neill đến đột ngột và bất ngờ. Gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn thể nhân viên Bệnh viện tư nhân St Vincent vì sự chăm sóc tận tình chu đáo", theo phía gia đình tài tử.

Sam Neill qua đời ở tuổi 78. Ảnh: The Guardian.

Trước đó, vào năm 2022, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết tế bào T mạch máu miễn dịch giai đoạn 3 (một dạng ung thư máu hiếm gặp).

Sam Neill sinh năm 1947 tại Bắc Ireland, có mẹ là người Anh và cha là người New Zealand. Năm 1954, gia đình ông chuyển về New Zealand định cư. Tên khai sinh của ông là Nigel John Dermot Neill. Đến năm 12 tuổi, ông tự đổi tên thành Sam vì trường học có quá nhiều người tên Nigel.

Sau khi trải qua một năm học luật tại Đại học Canterbury, Sam Neill mới bén duyên với sân khấu kịch. Ông bắt đầu sự nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp tại Nhà hát Downstage ở Wellington với mức thù lao ít ỏi 35 USD /tuần.

Sự nghiệp của ông bước sang trang mới với vai diễn trong Sleeping Dogs (1977) - bộ phim New Zealand đầu tiên được công chiếu tại Mỹ. Ngay sau đó, ông liên tục ghi dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm quốc tế như My Brilliant Career (1979), Possession (1981) đóng cùng Isabelle Adjani, Evil Angels (1988) bên cạnh Meryl Streep và The Hunt for Red October (1990).

Năm 1993, Sam Neill nổi tiếng nhờ hai vai diễn: Alisdair Stewart trong bộ phim đoạt giải Oscar The Piano của đạo diễn Jane Campion và giáo sư Alan Grant trong bom tấn tỷ đô Jurassic Park (Công viên kỷ Jura) của Steven Spielberg. Vai diễn nhà khảo cổ học Alan Grant đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, được ông tái hiện xuất sắc trong các phần hậu truyện Jurassic Park III và Jurassic World Dominion (2022).

Trong suốt 5 thập kỷ cống hiến, Sam Neill sở hữu gia tài đồ sộ với hơn 150 vai diễn, từ những người tình lãng mạn cho đến các ác nhân. Ông từng là ứng cử viên nặng ký thay thế Roger Moore cho vai James Bond vào năm 1986 trước khi nhường bước cho Timothy Dalton. Ở mảng truyền hình, ông gây ấn tượng mạnh với vai Chánh thanh tra Chester Campbell trong series đình đám Peaky Blinders.

Với những đóng góp vĩ đại cho nghệ thuật, ông được trao tặng Huân chương Hoàng gia Anh (OBE) vào năm 1991 và chính thức được phong tước hiệu Hiệp sĩ (Sir) tại New Zealand vào năm 2022. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ca ngợi ông là một trong những huyền thoại lớn nhất: "Trong hơn 50 năm, ông đã mang những câu chuyện của New Zealand ra thế giới, biến ngành điện ảnh của chúng tôi thành một trong những mặt hàng xuất khẩu văn hóa vĩ đại nhất".

Ngoài phim ảnh, Sam Neill sống trong một trang trại, có hãng sản xuất rượu vang mang tên Two Paddocks tại vùng Central Otago. Ông có sở thích là đặt tên các con vật trong trang trại theo tên đồng nghiệp, như gà Laura Dern, vịt Kylie Minogue hay bò Helena Bonham Carter.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2023, Sam Neill tiết lộ ông phải hóa trị hàng tháng để duy trì sự sống. Dù đối mặt với bạo bệnh, ông luôn giữ tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ. Ông từng chia sẻ với tờ The Guardian: "Tôi không sợ chết, nhưng điều đó sẽ làm tôi bực mình. Bởi vì tôi thực sự muốn sống thêm một hoặc hai thập kỷ nữa. Tôi muốn nhìn những cây ô liu, cây bách mình trồng lớn lên hay nhìn những đứa cháu nhỏ trưởng thành. Còn về việc đối diện với cái chết? Tôi chẳng bận tâm".

Sam Neill kết hôn hai lần và có một cuộc sống gia đình mà ông tự mô tả là "khá ngẫu hứng". Ông ra đi để lại niềm tự hào cho 4 người con và 6 người cháu.