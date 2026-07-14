Katie Holmes hẹn hò họa sĩ kém 9 tuổi?

Nữ diễn viên bị bắt gặp khi đang nắm tay họa sĩ kém 9 tuổi ở Hamptons. Katie Holmes tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò.

Theo Hola!, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên 47 tuổi thân thiết bên một người đàn ông bí ẩn tại Hamptons (Mỹ). Cả hai bị bắt gặp nắm tay nhau không rời, trò chuyện và cười đùa thân mật khi cùng đến tham dự buổi công chiếu phim The Invite. Xuất hiện tại sự kiện, minh tinh phối áo thun trắng, chân váy xanh họa tiết và giày da báo. Trong khi người đàn ông đi cùng diện cây đen lịch lãm.

Katie Holmes nắm tay họa sĩ Jason Bard Yarmosky ở sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Cordon Press.

Sự kiện ra mắt phim lần này còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như Robert Downey Jr., Liev Schreiber hay nhà thiết kế Donna Karan. Đáng chú ý, đây cũng là dịp Katie Holmes hội ngộ cô bạn thân Penélope Cruz.

Không lâu sau đó, danh tính của người đàn ông này đã được truyền thông tìm ra. Đó là Jason Bard Yarmosky (sinh năm 1987), một họa sĩ đương đại nổi tiếng người Mỹ, kém Katie Holmes 9 tuổi.

Jason tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Thị giác New York năm 2010. Các tác phẩm của anh chủ yếu khai thác đề tài thời gian, sự lão hóa và ký ức. Nam nghệ sĩ từng có nhiều triển lãm cá nhân thành công tại các bảo tàng danh tiếng như Bảo tàng Brooklyn hay các phòng trưng bày lớn ở New York, Los Angeles, Paris và Brussels.

Loạt khoảnh khắc tình tứ giữa Katie Holmes và Jason Bard Yarmosky khiến cả hai vướng tin đồn hẹn hò.

Sau vụ ly hôn với Tom Cruise vào năm 2012, Katie Holmes khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng có mối tình kéo dài 6 năm với tài tử Jamie Foxx (kết thúc năm 2019), sau đó là những cuộc tình ngắn ngủi với đầu bếp Emilio Vitolo Jr. và nhạc sĩ Bobby Wooten III.