Á hậu Thụy Vân nói về thông tin nghỉ VTV

Thụy Vân cho biết cô vẫn làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Cô chỉ dừng dẫn Chuyển động 24h.

Ngày 21/7, Thụy Vân lên tiếng về thông tin rời Đài truyền hình Việt Nam. Người đẹp cho biết cô vẫn làm việc tại VTV. Thụy Vân chỉ dừng dẫn chương trình Chuyển động 24h. Hiện á hậu vẫn đồng hành với nhiều chương trình trên VTV.

"Lạ quá, sao nhiều người nghĩ tôi nghỉ việc VTV ạ? Tôi xin chia sẻ là vẫn làm việc tại VTV", cô cho biết.

Thụy Vân phủ nhận thông tin nghỉ VTV. Ảnh: FBNV.

Đầu tháng 6, Thụy Vân thông báo dừng hành trình với Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó. Cô chia sẻ: "Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h' là câu nói đại diện cho thanh xuân của chính tôi, là điều khán giả nhớ và biết đến mình. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân".

Thụy Vân bắt đầu gắn bó với VTV từ năm 2008, sau khi trở thành á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô từng dẫn các chương trình như Trò chuyện cuối tuần, Gala Việc tử tế tháng, Chào Xuân, Hoa Xuân ca...

Trong một bài phỏng vấn, Thụy Vân chia sẻ: "BTV cũng như nhiều nghề khác, trước tiên, đòi hỏi đam mê. Không đam mê, bạn sẽ không thể đi đến cùng giấc mơ nghề nghiệp. Sau đó, BTV phải nhạy bén thông tin, tư duy tổng hợp, khả năng truyền tải thông tin đến số đông, cuối cùng mới là hình thức, nếu bạn lên hình. Nhiều bạn trẻ nghĩ, phải có hình thức đẹp, khuôn mặt xinh, mới có thể lên hình. Thực tế, hình thức không quá quan trọng, nếu điều bạn nói với khán giả quá hấp dẫn".

Thụy Vân là Á hậu Việt Nam 2008. Đến tháng 11/2010, cô lên xe hoa với doanh nhân Cao Hoàng hơn cô 8 tuổi. Dù vậy, á hậu hiếm khi chia sẻ hình ảnh bên chồng doanh nhân trên mạng xã hội những năm qua. Vì hạn chế đăng tải hình ảnh về gia đình nên Thụy Vân nhiều lần bị đồn hôn nhân đổ vỡ. Song, người đẹp khẳng định tổ ấm của cô đang rất hạnh phúc.

Sau 16 năm, gương mặt Thụy Vân không thay đổi quá nhiều nhưng phong cách ăn mặc thăng hạng, sang trọng và đẳng cấp với loạt đồ hiệu giá trị. Cô từng gây chú ý khi đeo đồng hồ Chopard khoảng 450 triệu đồng để dẫn chương trình.