Ninh Dương Lan Ngọc cảnh báo

Công ty quản lý Lan Ngọc phủ nhận thông tin nữ diễn viên đang quảng cáo cho thương hiệu cà phê của Nhật Kim Anh.

Chiều 21/7, công ty quản lý Lan Ngọc đăng tải thông báo về vụ việc nhiều tài khoản, trang mạng xã hội và cá nhân đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, video có sự xuất hiện của nữ diễn viên nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm Laura cà phê của Nhật Kim Anh.

"Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc không tham gia bất kỳ hoạt động quảng cáo, đại diện hình ảnh hay hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm nêu trên. Công ty không tiếp nhận, ký kết hoặc ủy quyền bất kỳ hợp đồng booking, quảng cáo hay truyền thông nào liên quan đến sản phẩm Laura cà phê", theo phía công ty.

Phía Lan Ngọc cảnh báo việc bị lợi dụng hình ảnh trên MXH. Ảnh: FBNV.

Công ty quản lý Lan Ngọc đề nghị tất cả tổ chức, cá nhân, đơn vị truyền thông, nhà phân phối và các bên liên quan chấm dứt việc sử dụng, phát tán, chia sẻ hoặc khai thác hình ảnh của nữ diễn viên khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản.

"Đối với các trường hợp cố tình tiếp tục sử dụng trái phép hình ảnh hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ cũng như công ty, công ty sẽ tiến hành thu thập chứng cứ và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan", công ty quản lý Lan Ngọc nhấn mạnh.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip được tạo bằng AI, trong đó có hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc giới thiệu, quảng bá cho sản phẩm cà phê.

Thời gian qua, ngoài Lan Ngọc, nhiều nghệ sĩ cũng phải lên tiếng khi trở thành nạn nhân của các chiêu trò chỉnh sửa hình ảnh bằng công nghệ AI để lừa đảo, quảng cáo. Hồi đầu năm, Tùng Dương đăng tải hình ảnh một fanpage giả danh, trong đó sử dụng hình ảnh của anh cùng nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo cho một sản phẩm thuốc. Nam ca sĩ khẳng định: “Mọi người chú ý giúp Dương. Đây là trang giả mạo. Và Tùng Dương hay nhạc sĩ Trần Tiến không quảng cáo sản phẩm này. Xin report giúp nhé!”.

Trước đó nữa, ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, đạo diễn Lý Hải... rơi vào tình cảnh tương tự và đã nhanh chóng đính chính.