Sự cố của Harper Beckham

Thương hiệu làm đẹp của con gái Victoria Beckham được hé lộ là Harlo by Harper, sau khi lựa chọn đầu tiên bị từ chối bản quyền tại thị trường Mỹ.

Harper Beckham, cô con gái 15 tuổi của David và Victoria Beckham, đang tích cực chuẩn bị cho màn chào sân ở thị trường làm đẹp vào năm 2027. Thương hiệu skincare cá nhân của Harper nhắm trực tiếp đến tệp khách hàng thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha.

Ban đầu, gia đình Beckham đã đăng ký nhãn hiệu "HIKU BY Harper" tại Anh từ tháng 10. Tuy nhiên, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã đưa ra "từ chối ban đầu" do lo ngại gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp hiện có. Cụ thể, từ "Harper" đã gắn liền với mặt hàng chổi/bàn chải, còn "Hiku" lại trùng với các sản phẩm nước hoa và vệ sinh cá nhân.

Harper Beckham phải đổi tên thương hiệu mỹ phẩm sau khi bị từ chối đăng ký tại Mỹ. Ảnh: Victoria Beckham.

Để khắc phục sự cố, đội ngũ của Harper đã chốt phương án mới. Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Harper đã làm việc với ê-kíp trong một thời gian và đi đến quyết định chọn Harlo By Harper. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hiện đã hoàn tất. Mục tiêu là sẽ chính thức ra mắt thương hiệu vào một thời điểm nào đó trong năm tới". Dù danh mục sản phẩm vẫn được giữ kín, nguồn tin tiết lộ bộ sưu tập sẽ tập trung vào sữa rửa mặt, kem dưỡng da và các sản phẩm trị mụn cho tuổi teen.

Ý tưởng khởi nghiệp này xuất phát từ chính trải nghiệm thực tế của Harper. Trong một tập podcast ra mắt gần đây, Victoria Beckham tiết lộ con gái từng trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá nặng do dùng quá nhiều mỹ phẩm không phù hợp.

"Harper nói với tôi rằng con bé muốn tạo ra một thương hiệu cho riêng mình vì biết rõ bản thân cần gì, đồng thời không muốn các bạn trẻ khác phải trải qua những gì con từng chịu đựng," Victoria chia sẻ. Cựu thành viên Spice Girls cũng cho biết thêm Harper đã tự chuẩn bị các bản thuyết trình rất chỉn chu để thuyết phục mẹ hỗ trợ dự án.

Hành trình kinh doanh của cô út nhà Beckham nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ cha mẹ. Victoria - người vừa đạt mốc doanh thu ấn tượng và đưa thương hiệu thời trang - làm đẹp cá nhân chạm mốc định giá 100 triệu USD - chính là người trực tiếp cố vấn cho con gái.

Thực tế, việc định hướng kinh doanh cho Harper đã được gia đình tính toán từ sớm. Ngay từ khi Harper mới 5 tuổi, Victoria đã đăng ký bản quyền tên của con gái cho hàng loạt danh mục từ trang điểm, đồ chơi đến quần áo. Đây được coi là bước đi tiên phong của nhà Beckham nhằm bảo vệ thương hiệu cá nhân cho các con trước sự bùng nổ của truyền thông và mạng xã hội.