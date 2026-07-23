Hà Kiều Anh sau 19 năm cưới chồng doanh nhân

Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam trải qua 19 năm hôn nhân. Hoa hậu cho biết biết ơn chồng vì đã đồng hành, yêu thương cô trong hành trình dài.

Tối 22/7, Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải bức ảnh bên chồng doanh nhân và các con nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới. Các thành viên diện trang phục đồng điệu, rạng rỡ trong khung hình.

Hoa hậu chia sẻ: "Có người từng hỏi Kiều Anh, điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân. Có lẽ ngày trước, hạnh phúc chỉ thuộc về hai người, còn hôm nay, hạnh phúc là những điều rất bình dị: bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người bạn đồng hành ở bên".

Hà Kiều Anh và chồng doanh nhân trải qua 19 hôn nhân.

Hà Kiều Anh cho biết vợ chồng cô trải qua 19 năm "không phải lúc nào cũng dễ dàng". Nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua tất cả để có mái ấm hạnh phúc bên các con.

"Kiều Anh luôn tin rằng hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống. Biết ơn anh, người bạn cùng nhà đã luôn đồng hành, yêu thương và cùng em xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Biết ơn các con đã khiến mỗi ngày của ba mẹ đều trở nên ý nghĩa hơn. 19 năm, từ hai người trở thành một gia đình và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có", cô chia sẻ thêm.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Hà Kiều Anh trong ngày đặc biệt. Không ít khán giả cũng dành lời khen cho sắc vóc của hoa hậu ở tuổi 50.

Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007. Hoa hậu kể trước khi gắn bó họ đã là bạn bè. Cô cho biết bản thân bị thu hút bởi người đàn ông điềm đạm, tài năng và chân thành như ông xã. Vào thời điểm, chị bị thương, ốm yếu nhất, anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc.

Hà Kiều Anh và ông xã có 3 con chung gồm bé Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Ngoài ra, con trai riêng của chồng cũng sống với gia đình hoa hậu.

Những năm qua, hoa hậu kinh doanh khách sạn, bất động sản và thẩm mỹ. Ngoài ra, cô còn ngồi ghế giám khảo các cuộc thi hoa hậu.

"Vợ chồng tôi mỗi người phụ trách một mảng kinh doanh riêng. Tôi là người không thích trông chờ vào đàn ông, càng không có quan điểm tìm một tấm chồng để anh lo cho mọi việc, nuôi mình. Tôi thích là người phụ nữ độc lập, chủ động trong cuộc sống. Khi mình muốn độc lập, chủ động thì phải kiếm ra tiền", cô cho biết.