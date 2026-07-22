Cú sốc của Brad Pitt

Vivienne, con gái Brad Pitt và Angelina Jolie, đã đệ đơn yêu cầu chính thức bỏ chữ "Pitt" khỏi tên của cô.

People đưa tin theo tài liệu từ Tòa án Tối cao quận Los Angeles, Vivienne đã yêu cầu đổi tên hợp pháp từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie. Lý do được đưa ra trong hồ sơ ngắn gọn là "vì lý do cá nhân". Phiên điều trần cho kiến nghị này dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Đây không phải là lần đầu tiên công chúng thấy Vivienne tách khỏi cái tên Jolie-Pitt. Trước đó, Vivienne cũng đã sử dụng tên Vivienne Jolie thay vì Vivienne Jolie-Pitt trong vở nhạc kịch Broadway The Outsiders hồi tháng 5/2024. Dự án này do Angelina Jolie tham gia với vai trò nhà sản xuất, còn Vivienne hỗ trợ phía sau hậu trường.

Vivienne từ bỏ họ cha khỏi tên của cô. Ảnh: TheImageDirect.

Đáng chú ý, Vivienne cũng không phải là người con duy nhất của cặp sao tìm cách xóa bỏ họ của cha khỏi tên. Shiloh đã được tòa án chấp thuận đổi tên thành Shiloh Jolie vào tháng 8/2024.

Zahara và Maddox đều nộp đơn xin đổi tên thành Zahara Marley Jolie và Maddox Chivan Jolie (hiện phiên điều trần vẫn đang trong quá trình xử lý).

Một nguồn tin thân cận với tài tử Brad Pitt từng chia sẻ với truyền thông: "Thật buồn khi phải chứng kiến ai đó liên tục công khai việc chia rẽ thành công bọn trẻ khỏi cha của chúng".

Vivienne cùng người anh em sinh đôi Knox là hai con út trong số 6 người con của Angelina Jolie (51 tuổi) và Brad Pitt (62 tuổi).

Làn sóng đổi họ của các con diễn ra sau nhiều năm rạn nứt quan hệ giữa Brad Pitt và lũ trẻ, xuất phát từ vụ ly hôn ồn ào vào năm 2016. Dù vụ ly hôn đã hoàn tất vào cuối năm 2024 sau gần một thập kỷ tranh chấp pháp lý dai dẳng, cặp đôi đình đám một thời của Hollywood hiện vẫn căng thẳng trong vụ kiện liên quan đến điền trang kiêm xưởng sản xuất rượu vang Château Miraval tại Pháp.

Đầu tháng 7, Jolie đã lập luận trong các tài liệu tòa án mà People thu được rằng Pitt đã xuyên tạc những tuyên bố của cô nhằm mục đích chiếm đoạt hồ sơ tài chính trong nhiều năm.