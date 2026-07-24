Động thái của Mỹ Duyên vụ ném gạch vào nhà bạn ở TP.HCM

Á hậu lên tiếng thừa nhận là người đã ném gạch vào nhà bạn ở đường Nguyễn Trãi (TP.HCM). Sau đó, cô xóa bài đăng và khóa trang cá nhân.

Sáng 24/7, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên có bài đăng dài, lên tiếng về sự việc cầm gạch ném vào nhà dân trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM). Cô thừa nhận hành vi sai trái của bản thân.

"Hôm đó, tôi có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Tôi xin khẳng định rõ bản thân không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và chủ động xin lỗi. Bạn của tôi cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua", Á hậu Mỹ Duyên viết.

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên. Ảnh: FBNV.

Á hậu gửi lời xin lỗi đến mọi người, mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc tiếp tục suy diễn về sự việc. Cô cho biết đoạn clip chỉ kéo dài vài giây nhưng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân.

"Tôi mong mọi người thông cảm và cho cơ hội sửa sai", Mỹ Duyên chia sẻ thêm.

Sau đó không lâu, Mỹ Duyên xóa bài đăng này và khóa trang cá nhân.

Trước đó, clip ghi lại cảnh một cô gái đang đi bộ, sau đó cầm gạch ném đá vào một ngôi nhà ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip, cô gái này ném nhiều lần rồi dừng lại bấm điện thoại. Đoạn clip này được chia sẻ rầm rộ trên mạng cùng nhiều bình luận trái chiều. Chủ nhân đăng tải clip này còn đề cập danh tính cô gái là á hậu của một cuộc thi sắc đẹp.

Hình ảnh cô gái đi bộ rồi nhặt cục gạch ven đường ném vào nhà dân. Ảnh: Tiền Phong.

Đến sáng 24/7, theo báo Tiền Phong, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh những người liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không suy diễn hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến danh tính cá nhân, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến những người liên quan.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Cô từng giành giải Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024.