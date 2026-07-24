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Giải trí

MC Hoàng Oanh nói về tin hẹn hò thủ môn Patrik Lê Giang

  • Thứ sáu, 24/7/2026 10:13 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Hoàng Oanh và thủ môn Patrik Lê Giang vướng tin hẹn hò sau hình ảnh MC xuất hiện ở khán đài sân vận động ở Thái Nguyên.

Ngày 23/7, mạng xã hội rầm rộ thông tin MC Hoàng Oanh hẹn hò thủ môn Patrik Lê Giang. Hình ảnh người đẹp xuất hiện trên khán đài sân vận động tại Thái Nguyên để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar gây chú ý. Patrik Lê Giang góp mặt trong đội hình của tuyển Việt Nam.

Sau đó, trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh có bài đăng dài về chuyến đi tới Thái Nguyên. "Chuyến đi Thái Nguyên lần này thật sự đáng yêu, nhiều kỷ niệm đẹp. Nơi có sông, có hồ, có núi, trong lành thiên nhiên mà vẫn hiện đại, nhộn nhịp, nhất là vừa có sân vận động mới toanh, hoành tráng sức chứa 22.000 người. Người dân nhiệt tình, thân thiện hết sức dễ thương. Trân quý tình cảm của những người lạ qua đường, những bạn fan thỉnh thoảng mình gặp ngẫu nhiên dù chưa từng quen biết nhưng lại rất tử tế và động viên mình trong cuộc sống", cô chia sẻ. Một tài khoản mạng "réo tên" Patrik Lê Giang dưới bài đăng của Hoàng Oanh với nội dung: "Bạn đi cổ vũ Patrik Lê Giang. Thật tuyệt vời".

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Hoàng Oanh và thủ môn Patrik Lê Giang vướng tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang cũng chăm tương tác lẫn nhau.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của Hoàng Oanh cho biết thông tin MC hẹn hò Patrik Lê Giang là sai sự thật. "Cả hai chỉ là bạn bè. Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang không hẹn hò", phía MC chia sẻ.

MC Hoàng Oanh (Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990) được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, cô phát triển công việc MC và diễn xuất. Cô dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, gần đây là Anh trai vượt ngàn chông gai. Nữ MC cũng tham gia diễn xuất trong một số phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối, Cha rơi, Chuyện ba cô nàng...

Vào dịp lễ Tình Nhân 14/2, Hoàng Oanh được cho là có động thái công khai có bạn trai. Cô đăng ảnh nắm tay một người đàn ông giấu mặt và chia sẻ: "Feel like coming home. Thanks universe you are here" (Tạm dịch: Cảm giác như được về nhà, cảm ơn vũ trụ, anh ở đây).

Patrik Lê Giang tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia. Anh hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM.

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