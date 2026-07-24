Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam xin lỗi vụ diễn áo tắm trước học sinh

BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 lên tiếng xin lỗi cơ quan ban ngành, phụ huynh, công chúng sau sự việc thí sinh diễn áo tắm trước học sinh.

Trong đơn thư xin lỗi gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; UBND Đặc khu Lý Sơn; Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn Đặc khu Lý Sơn; quý phụ huynh, học sinh và cơ quan báo chí, khán giả, ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 cho biết sự việc để thí sinh diễn áo tắm trước học sinh đã tác động đến môi trường văn hóa - giáo dục, làm phiền lòng chính quyền địa phương, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, tác động không hay đến tâm lý lứa tuổi học sinh và làm giảm uy tín của chương trình.

BTC cho biết theo Đề án và kế hoạch ban đầu, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn được bố trí tổ chức vào thời điểm nghỉ giải lao, hoàn toàn tách biệt với các phần thi trình diễn của chương trình.

Dàn thí sinh của Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện vào chiều ngày 21/7, do điều kiện thời tiết tại Lý Sơn nắng nóng kéo dài, với mong muốn đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các em, bộ phận điều phối sân khấu đã chủ động đưa các em học sinh vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến. Chính sự xử lý tình huống thiếu linh hoạt và kém chặt chẽ này đã dẫn đến việc các em học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đúng thời điểm phần thi trình diễn trang phục áo tắm đang diễn ra, tạo nên những hình ảnh phản cảm và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

"BTC thẳng thắn nhìn nhận Mặc dù xuất phát từ mục đích bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, nhưng việc thiếu phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt là nghiêm trọng trong khâu điều phối và quản lý sân khấu của ê-kíp tổ chức. Chúng tôi trân trọng xin lỗi quý cơ quan ban ngành vì sự cố điều phối đã tạo ra dư luận không mong muốn, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và hình ảnh văn hóa - du lịch của địa phương", theo BTC.

Phía Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến phụ huynh, học sinh vì sự thiếu sót đã làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn ban đầu của hoạt động trao quà an sinh xã hội.

BTC cho biết nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp, phê bình thẳng thắn từ đơn vị báo chí và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước dư luận, nghiêm túc rút kinh nghiệm, sửa sai.

"BTC cam kết sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách bộ phận điều phối sân khấu.vTuyệt đối tách biệt các hoạt động xã hội, thiện nguyện có sự tham gia của học sinh/trẻ em ra khỏi sân khấu và các phần thi của cuộc thi nhan sắc trong tất cả các chương trình tiếp theo. Rà soát, siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức, kịch bản chi tiết, phương án an ninh và phân luồng khán giả đối với đêm Chung kết, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các quy định của pháp luật", BTC cho biết.

Trước đó, vào ngày 22/7, clip ghi lại cảnh các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 trình diễn áo tắm trước đông đảo học sinh tiểu học tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Dưới bình luận, phần đông công chúng cho rằng việc người đẹp diễn áo tắm trước các học sinh nhỏ tuổi không phù hợp, gây phản cảm.

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 có sự tham gia của 31 người đẹp. Cuộc thi trải qua nhiều vòng với những hoạt động du lịch, thiện nguyện.

Năm 2024, cuộc thi diễn ra tại Quảng Ngãi. Người đẹp Nguyễn Phương Anh vượt qua nhiều thí sinh để giành vương miện.