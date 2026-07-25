Olivia Culpo mang thai với chồng cầu thủ

Hoa hậu Olivia Culpo đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ. Cô cho biết hồi hộp chào đón em bé thứ hai.

Theo People, vài ngày sau sinh nhật 1 tuổi của con gái đầu lòng Colette Annalise, người đẹp 34 tuổi đã chia sẻ chi tiết về kế hoạch sinh con thứ hai qua một video trên TikTok. Mở đầu đoạn clip, Olivia cho biết cô cảm thấy dễ xúc động khi chồng cô, cầu thủ chạy cánh của đội San Francisco 49ers, sắp phải xa gia đình.

"Christian chuẩn bị lên đường cho mùa giải mới. Tôi thấy rất buồn và mọi thứ hiện tại có chút quá sức đối với tôi", Olivia tâm sự.

Vì từng trải qua ca phẫu thuật vào tháng 7/2025, Olivia tiếp tục chọn phương pháp sinh mổ cho lần vượt cạn này thay vì sinh thường.

Olivia Culpo bên chồng Christian McCaffrey. Ảnh: Olivia Culpo/Instagram.

Đáng chú ý, thời điểm phẫu thuật được gia đình chủ động ấn định dựa hoàn toàn vào lịch trình bận rộn của McCaffrey. Ca sinh được xếp đúng vào ngày nghỉ hiếm hoi của McCaffrey để anh kịp có mặt lúc con chào đời, trước khi phải lập tức trở lại đội bóng.

Olivia Culpo và Christian McCaffrey kết hôn vào tháng 6/2024. Cặp đôi thông báo tin vui mang thai thiên thần thứ hai vào đúng sinh nhật tuổi 34 của Olivia (8/5) qua bộ ảnh gia đình.

Dù đối mặt với lịch trình thi đấu dày đặc của chồng, Olivia nói đã sẵn sàng tâm lý để đón chào thành viên mới.

Culpo và McCaffrey hẹn hò từ năm 2019. Ban đầu, Miss Universe 2012 không muốn hẹn hò với vận động viên nữa vì cô từng có quá khứ yêu đương không suôn sẻ với các cầu thủ. Tuy nhiên, McCaffrey đã kiên nhẫn chứng minh sự chân thành của mình.

Đến năm 2023, McCaffrey cầu hôn bạn gái trong khung cảnh lãng mạn tại Utah. Theo People, Culpo rất xúc động khi bạn trai quỳ gối, trao lời yêu và đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục có kích thước từ 5 đến 6 carat, giá 100.000- 200.000 USD .

Culpo chia sẻ rằng cô cảm thấy như đang sống trong câu chuyện cổ tích khi nhận lời cầu hôn từ nửa kia. Họ chính thức kết hôn vào tháng 6/2024 ở Rhode Island, quê hương cô dâu. Đôi uyên ương trao nhau lời thề ước trong nhà nguyện Watch Hill, trước sự chứng kiến ​​của gia đình và bạn bè thân thiết.