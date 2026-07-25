Thư Đan lên tiếng vụ chồng cũ 'tố' phản bội

Nữ diễn viên cho biết cô đã ly hôn, không muốn công khai chi tiết chuyện đời tư. Cô xin lỗi khán giả vì ồn ào xảy đến những ngày qua.

Sáng 25/7, diễn viên Thư Đan lên tiếng về những ồn ào đời tư xảy đến vài ngày qua. Trong bài đăng dài, cô xác nhận từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái.

"Trước đây, tôi luôn chọn giữ những điều riêng tư cho gia đình và những người thân yêu. Giờ đây, tôi quyết định lên tiếng, không phải để tranh cãi hay phân định đúng sai, mà để những người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng mình hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào trong thời gian qua. Đây là điều tôi chưa từng mong muốn xảy ra", cô cho biết.

Diễn viên Thư Đan lên tiếng về ồn ào đời tư gần đây. Ảnh: FBNV.

Theo diễn viên, trong suốt những năm qua, cô đã cố gắng để làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ. Có những điều cô làm được, cũng có những điều chưa trọn vẹn, nhưng tình yêu và trách nhiệm dành cho con chưa bao giờ thay đổi.

"Không ai bước vào hôn nhân với mong muốn sẽ có ngày phải chia tay. Sau rất nhiều nỗ lực để giữ gìn, tôi và anh đã đi đến quyết định không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đó là một quyết định khó khăn và đau lòng đối với cả hai. Điều khiến tôi trăn trở nhất sau tất cả vẫn là con gái của mình. Tôi hiểu rằng đang có rất nhiều thông tin và suy đoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi sẽ không phản hồi hay tranh luận về từng nội dung. Một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm không thể được phản ánh đầy đủ chỉ qua một vài chia sẻ hay một góc nhìn. Tôi tin rằng việc tiếp tục công khai những chi tiết riêng tư sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai, đặc biệt là con", cô nói.

Thư Đan cho biết thêm 10 năm qua, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết đều biết cô đã lập gia đình. Nhiều khán giả đã theo dõi diễn viên từ những ngày đầu cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng, về con và những kỷ niệm của gia đình nhỏ. Việc nữ diễn viên hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Cô mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội. Hiện tại, nữ diễn viên là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con gái.

"Hơn ai hết, điều tôi quan tâm nhất lúc này là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con. Vì vậy, tôi xin phép sẽ không chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân hay quá trình ly hôn. Không phải vì né tránh, mà vì tôi không muốn con lớn lên với cảm giác rằng việc ba mẹ không còn đồng hành cùng nhau sẽ khiến con phải chịu thêm những tổn thương hay thiệt thòi từ những tranh cãi của người lớn. Điều tôi mong nhất là con vẫn được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho cả ba và mẹ", Thư Đan chia sẻ.

Cô mong các trang mạng xã hội và cộng đồng mạng không chia sẻ hình ảnh hay thông tin cá nhân của con gái.

"Tôi cũng sẽ không nói thêm về cuộc hôn nhân của mình. Tôi chỉ mong câu chuyện có thể dừng lại ở đây để con gái được lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác, không phải nghĩ rằng chỉ vì ba mẹ không còn đồng hành cùng nhau mà con phải gánh thêm những thiệt thòi hay áp lực từ dư luận. Và chính tôi cũng được tiếp tục làm nghề bằng tất cả sự nghiêm túc", cô bày tỏ.

Trước đó, một tài khoản (tự nhận là của chồng cũ diễn viên Thư Đan) có bài đăng, tố nữ diễn viên phản bội, có gia đình nhưng xây dựng hình ảnh độc thân. Người này cho hay từng chấp nhận lùi về sau, giúp cô giấu chuyện lập gia đình để thuận lợi cho sự nghiệp trong showbiz.

Thư Đan sinh năm 1999, từng được biết đến là TikToker, nhà sáng tạo nội dung. Thư Đan thời gian qua lấn sân diễn xuất, góp mặt trong Cục vàng của ngoại. Mới đây nhất, diễn viên tiếp tục nhận một vai phụ trong phim điện ảnh Báu vật trời cho.