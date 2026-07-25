'Chàng thơ' của Jennie bị chỉ trích

Kai, người mẫu đóng MV mới của Jennie được công chúng quan tâm. Song anh đang bị phản ứng vì một số phát ngôn gần đây.

Theo Sinchew, trong sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của Jennie (BlackPink) mang tên Less than a Lover, sự xuất hiện của nam chính Kai (Tấn Khải), người mẫu 23 tuổi đến từ Đài Loan đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trong MV, cả hai có nhiều phân cảnh tương tác ngọt ngào như nắm tay, tựa vai, thổi bóng bọt và những khoảnh khắc tình tứ. Kai còn vòng tay ôm nữ ca sĩ khi cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian trên du thuyền.

Sở hữu chiều cao cùng ngoại hình điển trai, Kai lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và được ưu ái gọi là "chàng thơ của Jennie". Đáng chú ý, nghệ danh tiếng Anh của anh - Kai - lại trùng khớp với tên bạn trai cũ của Jennie là Kai (thành viên nhóm EXO).

Kai, người mẫu đóng MV mới của Jennie bị phản ứng vì phát ngôn gần đây. Ảnh: IGNV.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi nam người mẫu đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Tôi nhận ra tên của mình, dù là tiếng Trung hay tiếng Anh, đều rất có sức hút để bàn tán".

Phát ngôn này ngay lập tức khiến cộng đồng fan Jennie bức xúc. Nhiều cư dân mạng chỉ trích anh cố tình "bám fame" và lợi dụng tên tuổi bạn trai cũ của nữ thần tượng để gây chú ý. Hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện: "Anh có biết mình đang hợp tác với ai không?", "Lợi dụng tên tuổi Jennie vui lắm sao? Cô ấy cho anh cơ hội đổi đời, còn anh lại đáp trả thế này à?"; "Anh nên im lặng trong suốt thời gian quảng bá sản phẩm"...

Song bên cạnh đó, một số khán giả trung lập đã lên tiếng ủng hộ và động viên nam người mẫu trẻ. Sau đó, Kai tiếp tục phản hồi thông qua trang cá nhân. "Đó là điều duy nhất họ có thể làm. Cứ để họ phát huy đi, miễn là họ thấy vui", người mẫu cho biết.

Kai sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,8 m. Trước đây, anh hoạt động tại Đài Loan với vai trò người mẫu. Vào năm 2025, anh nhận được lời mời từ một công ty người mẫu ở Hàn Quốc. Sau đó, Kai chuyển đến Seoul sống và làm việc tại đây.