Thành Long ở tuổi 72

Tài tử đau buồn khi lần lượt phải nói lời tiễn biệt đồng nghiệp. Thành Long từng cho biết đã chuẩn bị cho ngày ông ra đi.

Theo Guancha, ở tuổi 72, tài tử Thành Long liên tiếp phải nói lời tiễn biệt đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, ông đăng tải nhiều bài đăng để tưởng nhớ các nghệ sĩ quá cố.

Gần nhất, ngày 20/7, Thành Long chia sẻ dòng trạng thái tưởng nhớ nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền vừa qua đời. "Khi nghe tin Tứ ca (Tạ Hiền) qua đời ở trường quay, tôi rất đau lòng. Chúng tôi quen biết đã lâu. Ngày tôi còn là một diễn viên đóng thế, anh ấy đã là ngôi sao lớn và rất chăm sóc tôi. Về sau chúng tôi cùng trải qua nhiều chuyện, nghĩ lại đều là ký ức khó quên. Đúng như Đình Phong nói, dáng vẻ phong độ, hào hoa của anh ấy sẽ luôn ở trong tim chúng ta".

Thành Long liên tiếp phải nói lời tiễn biệt các đồng nghiệp. Ảnh: Weibo.

Chỉ ít ngày trước đó, nam nghệ sĩ ngậm ngùi tiễn biệt nhà sản xuất lừng danh Thi Nam Sinh. Ông viết: "Thế giới điện ảnh lại mất đi một huyền thoại. May mắn là khi nhìn lại những tác phẩm kinh điển, mọi người đều sẽ nhớ về phong thái và khí chất của cô ấy".

Từ giữa năm 2024 đến nay, Thành Long đã liên tiếp đưa tin tiễn biệt hàng loạt người bạn, đồng nghiệp thân thiết như Trịnh Phối Phối, Nguyên Khuê, Lý Lệ Lệ, Lưu Gia Xương, Richard Norton, Thái Lan, Viên Tường Nhân, Lương Tiểu Long, Thi Nam Sinh và Tạ Hiền.

Trong một sự kiện quảng bá phim trước đó, Thành Long từng trải lòng rằng ông đã chuẩn bị sẵn một bài hát đặc biệt. Dù vậy, gia đình và ê-kíp không cho phép phát hành. Ca khúc này sẽ chỉ được tung ra vào ngày ông "không thể tỉnh lại". Khi khán giả yêu cầu hát thử vài câu, ông từ chối vì sợ làm mọi người bật khóc. Thành Long tiết lộ cũng chuẩn bị cho những ngày cuối cuộc đời.

"Con người rồi cũng phải già đi và rời khỏi thế giới này. Nhất là gần đây, nhìn vào Weibo của tôi toàn là những tin tiễn biệt", Thành Long tâm sự. Trước việc những người bạn lần lượt ra đi mà không biết lần gặp nào là cuối cùng, ông thổ lộ bản thân đã học cách buông bỏ.

"Có điều gì muốn nói ông sẽ nói ngay, việc gì muốn làm sẽ thực hiện liền, giữ tâm thế cởi mở và không còn vướng bận những chuyện chưa biết của tương lai", tài tử nói.