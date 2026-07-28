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Giải trí

Suri chính thức bỏ họ Tom Cruise

  • Thứ ba, 28/7/2026 09:02 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Suri Cruise chính thức đổi họ của cô thành Noelle và đăng ký bầu cử với tên mới vào năm 2024.

Tờ People đưa tin theo hồ sơ đăng ký cử tri tại hạt Allegheny, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), nữ sinh 20 tuổi đã đổi họ từ Cruise sang Noelle. Theo đó, Noelle chính là tên đệm của mẹ cô, Katie Holmes.

Suri đang theo học tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. Cô đã đăng ký cử tri dưới tên Suri Noelle vào tháng 10/2024, thời điểm vừa bước vào năm nhất đại học.

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Suri chính thức từ bỏ họ bố. Ảnh: PA Wire, Grosby.

Thực tế, việc thay đổi tên gọi này đã được Suri ngầm thể hiện từ trước. Vào lễ tốt nghiệp trung học tháng 6/2024, cô đã dùng tên Suri Noelle trên danh sách buổi lễ. Thời điểm đó, Tom Cruise được nhìn thấy đang tham dự đêm nhạc Eras Tour của Taylor Swift tại London.

Tom Cruise và Katie Holmes chào đón Suri vào tháng 4/2006, kết hôn vào cuối năm và chính thức ly hôn năm 2012. Kể từ khi bố mẹ chia tay, Suri sống chủ yếu cùng mẹ và dần cắt đứt sự gắn kết công khai với tài tử phim Mission: Impossible.

Katie Holmes (47 tuổi) rất hiếm khi chia sẻ về con gái, nhưng cô luôn dành cho Suri sự tự hào. Chia sẻ với tạp chí Town & Country, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi rất tự hào về con gái mình. Dù sẽ nhớ cảm giác được ở gần con, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nhớ mình ở độ tuổi đó, thời điểm của những khởi đầu mới và việc khám phá bản thân thật tuyệt vời".

Bên cạnh đó, Katie Holmes cũng kiên quyết bảo vệ con gái trước truyền thông. Cuối năm 2024, cô thẳng thắn phủ nhận thông tin từ trang Daily Mail cho rằng Suri nhận được quỹ thác từ Tom Cruise khi tròn 18 tuổi. Nữ diễn viên đăng bức ảnh chụp bài báo kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Hoàn toàn sai sự thật. Đủ rồi đấy".

Dù chọn cuộc sống kín tiếng, Suri thỉnh thoảng vẫn xuất hiện rạng rỡ bên mẹ. Lần gần nhất cô xuất hiện là vào tháng 8/2025, khi đến thăm Katie Holmes trên phim trường Happy Hours tại New York.

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An Nhi

Suri Tom Cruise Suri

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

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