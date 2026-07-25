NTK Hà Nhật Tiến kể chạy xe ôm để mưu sinh

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho biết anh tạm gác đam mê về thời trang, nhiếp ảnh để kiếm tiền mưu sinh.

Trên trang cá nhân, NTK Hà Nhật Tiến kể về việc làm xe ôm công nghệ để mưu sinh. Anh cho biết tạm thời gác đam mê về thời trang, nhiếp ảnh.

"Không kiếm ra tiền thì đam mê có là gì. Nhìn những thiết kế im lìm, những tấm ảnh câm lặng, phủ đầy sự nhạt thếch của cuộc đời mà lòng như có dao găm. Cơm áo gạo tiền, vòng xoay mưu sinh, nợ nần mỗi ngày một lớn. Đam mê vẫn cứ im bặt. Một nghìn câu hỏi đặt ra tại sao mình không làm được gì từ chính đam mê, sáng tạo của mình. Giờ đây, chọn một con đường không bao giờ nghĩ đến để xoá bớt thời gian trống của bản thân, để có đồng ra đồng vô kiếm kế sinh nhai là một lựa chọn vừa khó khăn, vừa tủi hờn, vừa dũng khí, vừa khấp khởi. Cái cảm giác không biết phải làm gì để trang trải, để sống và chỉ có việc này cứu rỗi cấp bách như liều thuốc giảm đau tiêm thẳng vào hồng tâm", anh chia sẻ.

NTK Hà Nhật Tiến. Ảnh: IGNV.

NTK Hà Nhật Tiến kể ngày đầu tiên làm xe ôm công nghệ, anh mừng đến rơi nước mắt khi nhận được cuốc xe đầu tiên. Anh hồi hộp, lo lắng khi chở khách và mừng rỡ lúc nhận được những đồng tiền đầu tiên.

"Cũng là những cung đường đó, nhưng xưa giờ chỉ rong ruổi chơi bời theo con tim, giờ đây chạy theo đích định sẵn, sau lưng mình là muôn vàn người lạ, vừa dè chừng vừa cẩn thận, vừa ái ngại vừa chú tâm. Chuyến xe đầu tới điểm đến, toát mồ hôi hột như vừa leo lên đỉnh núi. Thấy đồng tiền kiếm được quý như máu. Không có nghề nào là hơn nghề nào. Không biết chạy được bao lâu, nhưng hoàn thành một chuyến đi, lòng thấy vui niềm vui bé mọn", NTK cho biết.

Cuối bài đăng, anh mong bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời động viên Hà Nhật Tiến.

NTK Hà Nhật Tiến sinh năm 1988. Anh từng đạt nhiều giải thưởng thời trang trong nước. Anh từng cho ra mắt nhiều bộ sưu tập, nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn lẫn công chúng mộ điệu thời trang. Hà Nhật Tiến có phong cách thời trang độc đáo, cá tính.