Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Đàm Thu Trang sau 7 năm cưới

Vợ chồng doanh nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới bằng bữa tiệc ấm cúng. Bộ đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên các con.

Ngày 29/7 đánh dấu cột mốc 7 năm ngày cưới của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Đàm Thu Trang. Cả hai có bữa tiệc ấm cúng để kỷ niệm ngày quan trọng.

Doanh nhân thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ bên vợ. Anh chia sẻ: "Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn. Tóm lại, từ giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Yêu vợ nhất trên đời".

Dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang đăng tải khoảnh khắc ông xã khóc và chia sẻ: "Vợ biết rồi, nghe rồi". Trong khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng cô.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Đàm Thu Trang kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thường dành những lời ngọt ngào gửi đến vợ vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, Valentine. Vào năm 2024, doanh nhân bí mật tổ chức sinh nhật cho vợ, rồi viết thư tay bày tỏ tình cảm. Đàm Thu Trang xúc động và chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc lên trang cá nhân. "Bạn chồng khuyến khích vợ đi đâu đó thư giãn vài ngày với chúng bạn, và sau đó là một pha bất ngờ. Mấy ba con tự trang trí sinh nhật đón mẹ về, yêu lắm, thương vô cùng", Đàm Thu Trang cho biết.

Nguyễn Quốc Cường - Đàm Thu Trang công khai chuyện tình cảm vào năm 2016. Họ tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. 6 tháng sau đó, họ cử hành hôn lễ tại TP.HCM.

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2023, họ hạnh phúc chào đón con thứ hai. Kể từ khi kết hôn, sinh con, người mẫu hạn chế hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Năm 2025, Đàm Thu Trang vướng tin có bầu. Song thời điểm đó, vợ doanh nhân Quốc Cường nhân đây phủ nhận tin đồn này. "Quá trời người nhắn tin hỏi Suchin và Sutin sắp có em hả. Đó là bé mỡ, bé bánh chưng, bé bánh tét ấy mọi người", cô chia sẻ.