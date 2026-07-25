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Minh Trang (sinh năm 1995) có buổi tiệc ấm cúng bên bạn bè, đồng nghiệp trong dịp bước sang tuổi mới. Quốc Trường, Văn Mai Hương, Châu Bùi, Thúy Ngân có mặt để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nữ diễn viên.
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"Thêm tuổi mới, tâm hồn rộng mở hơn, tươi mới hơn, yêu thương nhiều hơn. Năm nay, tôi có thêm nhiều điều mới: có gia đình Matcha, những người bạn rất yêu quý, có thêm trải nghiệm mới trong công việc... Tôi mong tuổi mới này sẽ luôn rực rỡ, nhiều niềm vui và may mắn, trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Tôi luôn biết ơn vì tất cả yêu thương của mọi người dành cho mình", Minh Trang viết trên trang cá nhân.
Sắc vóc nổi bật của Minh Trang ở tuổi 31. Thời gian qua, Minh Trang hoạt động nghệ thuật tích cực trở lại sau khoảng vài năm im ắng. Cô được chú ý sau series Không giới hạn, đóng cùng Steven Nguyễn. Gần đây, nữ diễn viên cũng góp mặt trong dàn cast của Sao nhập ngũ mùa mới.
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Ngoài công việc, Minh Trang dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô chăm chỉ tập luyện để giữ dáng, đọc sách, đi cà phê. Bên cạnh đó, cô có sở thích với chụp ảnh, vẽ tranh, nấu ăn. Minh Trang cũng tham gia một số sự kiện về thời trang, mỹ phẩm.
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Cô theo đuổi hình tượng "nàng thơ" với phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt hài hòa, thanh tú. Trước đây, người hâm mộ ưu ái Minh Trang và gọi cô là "Baifern phiên bản Việt". Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết lợi thế về ngoại hình cũng mang đến cho cô nhiều cơ hội trong nghề nghiệp.
Những năm qua, Minh Trang kín tiếng về đời tư. Cô không chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông hoặc mạng xã hội. Trước đây, cô vướng tin hẹn hò Song Luân nhưng cả hai sau đó phủ nhận. Trước Không giới hạn, diễn viên từng đóng MV hay một số phim như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương...
Cuốn sách hay về sức khỏe con người
Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.