Minh Trang ở tuổi 31

"Thêm tuổi mới, tâm hồn rộng mở hơn, tươi mới hơn, yêu thương nhiều hơn. Năm nay, tôi có thêm nhiều điều mới: có gia đình Matcha, những người bạn rất yêu quý, có thêm trải nghiệm mới trong công việc... Tôi mong tuổi mới này sẽ luôn rực rỡ, nhiều niềm vui và may mắn, trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Tôi luôn biết ơn vì tất cả yêu thương của mọi người dành cho mình", Minh Trang viết trên trang cá nhân.