Thư Đan giữa ồn ào

Diễn viên Thư Đan đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một tài khoản (tự nhận là của chồng cũ diễn viên Thư Đan). Chủ bài đăng nhắc thẳng tên diễn viên, tố cô phản bội. Người này cho hay từng chấp nhận lùi về sau, giúp cô giấu chuyện lập gia đình để thuận lợi cho sự nghiệp trong showbiz. Trước các thông tin kể trên, đại diện của Thư Đan cho biết đã nắm được thông tin. "Chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí để làm rõ vụ việc và lên tiếng phản hồi sớm nhất", người này cho biết.
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Thư Đan giữ động thái im lặng. Theo ghi nhận, hiện nhiều bài đăng trên fanpage của Thư Đan đang bị đặt về chế độ hạn chế bình luận. Trên kênh TikTok, phần bình luận trong nhiều video của cô cũng ở trạng thái bị hạn chế.
Trước khi xảy ra ồn ào, Thư Đan là diễn viên, nhà sáng tạo nội dung về các lĩnh vực như thời trang, làm đẹp. Thời gian gần đây, cô khá đắt show dự sự kiện của các nhãn hàng. Người đẹp cũng lấn sân sang diễn xuất. Cô đóng phim Cục vàng của ngoại và vai phụ trong phim điện ảnh Báu vật trời cho. Ở bộ phim của Khương Ngọc, Thư Đan vào vai cô cháu gái thành đạt, chăm chỉ nhưng có phần sống khép kín, dần xa rời gia đình. Còn trong Báu vật trời cho, diễn viên đảm nhận vai Bích - người em gái đanh đá, thực dụng nhưng cũng tình cảm của nam chính. Khi Ngọc (Phương Anh Đào) cùng con trai bất ngờ xuất hiện, Bích lập tức cảnh giác, tìm mọi cách để khối tài sản gia đình không rơi vào tay người ngoài.
Thư Đan còn lộ nhiều hạn chế về diễn xuất. Dù vậy, cô ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng và gương mặt hài hòa. Người đẹp theo đuổi gu thời trang năng động và thời thượng. Trong một số bộ ảnh, Thư Đan cũng phá cách với nhiều outfit cá tính.
Kênh cá nhân của Thư Đan hút 1,1 triệu lượt theo dõi. Cô chăm chia sẻ các clip về làm đẹp, phối đồ, tập luyện hoặc hậu trường đóng phim.
Hình ảnh ấn tượng của nữ diễn viên. Những năm qua, Thư Đan khá kín tiếng về đời tư. Cô ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân.
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