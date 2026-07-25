Thư Đan giữa ồn ào

Diễn viên Thư Đan đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một tài khoản (tự nhận là của chồng cũ diễn viên Thư Đan). Chủ bài đăng nhắc thẳng tên diễn viên, tố cô phản bội. Người này cho hay từng chấp nhận lùi về sau, giúp cô giấu chuyện lập gia đình để thuận lợi cho sự nghiệp trong showbiz. Trước các thông tin kể trên, đại diện của Thư Đan cho biết đã nắm được thông tin. "Chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí để làm rõ vụ việc và lên tiếng phản hồi sớm nhất", người này cho biết.