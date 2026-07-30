Cát Tường mua nhà 26 m2 ở TP.HCM cho con gái

MC vừa tậu nhà riêng cho con gái Nguyễn Cát Tường An. Căn nhà có diện tích 26 m2, nằm sâu trong hẻm nhỏ ở TP.HCM.

MC Cát Tường chia sẻ thông tin vừa mua nhà riêng cho con gái Tường An ở TP.HCM. Căn nhà có diện tích 26 m2, 1 trệt 1 lầu, với 3 phòng, nằm sâu trong hẻm ở TP.HCM. Cát Tường đã làm lễ nhập trạch tại nhà của con gái. Tiết Cương - bạn thân Cát Tường - cũng đến nhà mới của Tường An để chúc mừng mẹ con diễn viên.

"Con gái của Tường ở một mình quen rồi, cho thoải mái. Nhà này dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi với 3 phòng. Ông bà ngoại lên chơi cũng có chỗ ở", Cát Tường cho biết.

Cát Tường dành thời gian cho bản thân và con gái sau khi dừng hoạt động kinh doanh, nghệ thuật.

Nữ diễn viên nói thêm con gái hiện làm cho một công ty Đức, lịch trình khá bận rộn. Cát Tường tự tay chuẩn bị từng nội thất, đồ đạc và các vật dụng khác cho căn nhà mới của Tường An.

Cát Tường kết hôn với một Việt kiều vào năm 2003. Sau khi sinh con gái Tường An, vợ chồng cô chia tay. Sau một lần đổ vỡ, Cát Tường ở vậy nuôi con gái. Tường An từng tâm sự không ủng hộ mẹ kết hôn lần nữa và sinh thêm em bé. Theo cô, bản thân đã chịu thiệt thòi khi mẹ thiếu chăm lo nên cô không muốn điều này xảy ra với một đứa bé khác.

Cát Tường là diễn viên, MC quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam. Cô được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn sắc sảo, cá tính trong phim Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím...

Ở vai trò MC, Cát Tường ghi dấu ấn trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Tuy vậy, vào giữa năm 2019, Cát Tường đã dừng dẫn dắt game show này.

Vào tháng 4/2025, Cát Tường từng đóng cửa sân khấu ở quận 1 (TP.HCM). Nghệ sĩ cho biết do kinh doanh khó khăn, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề không thể giải quyết, nên buộc phải đóng cửa sân khấu.

Gần đây, cô cũng đóng quán cà phê chỉ trong 9 tháng hoạt động. Thời gian qua, Cát Tường tập trung vào bản thân sau nhiều tháng tất bật cho việc kinh doanh.