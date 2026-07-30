Nam diễn viên nhận 1 triệu USD ở Ai là triệu phú

Ben Affleck và Jamie Ding vừa giành chiến thắng tại "Who Wants to Be a Millionaire" với giải thưởng 1 triệu USD.

Theo People, tài tử Ben Affleck và nhà vô địch chương trình Jeopardy! - Jamie Ding - vừa xuất sắc vượt qua câu hỏi số 15 để giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong tập phát sóng mới nhất của Who Wants to Be a Millionaire (Ai là triệu phú) trên kênh ABC. Toàn bộ tiền thưởng sẽ được chuyển tới Eastern Congo Initiative, tổ chức từ thiện do nam diễn viên sáng lập.

Trong tập mới nhất, cặp đôi chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng 2 câu hỏi. Ở câu hỏi số 14 trị giá 500.000 USD với nội dung: "Thành tựu nào diễn ra chỉ 2 tháng sau khi tờ New York Times đăng bài viết cho rằng nó phải mất từ 1 đến 10 triệu năm mới thành hiện thực?", hai người chơi đứng trước 4 phương án.

Ben Affleck và Jamie Ding giành chiến thắng tại Who Wants to Be a Millionaire. Ảnh: Disney/Eric McCandless.

Jamie Ding ngay lập tức nghiêng về phương án C - Chuyến bay đầu tiên. Ngôi sao phim Gone Girl cũng đồng tình và chia sẻ: "Tôi nhớ chi tiết này vì từng có thời gian rảnh rỗi đi tìm những vụ báo chí đưa tin sai. Tôi nhớ mơ hồ báo chí đưa tin về anh em nhà Wright vào khoảng năm 1903 hoặc 1905". Khi Jamie xác nhận chính xác là năm 1903, MC Jimmy Kimmel liền trêu đùa: "Cậu thông minh hơn Matt Damon nhiều đấy", nhắc lại việc tài tử Matt Damon từng tham gia năm ngoái và cũng mang về 1 triệu USD . Để chắc chắn, cả hai dùng quyền trợ giúp 50:50 và xuất sắc vượt qua mốc 500.000 USD với đáp án C.

Đứng trước câu hỏi cuối cùng trị giá 1 triệu USD : "Trong truyền thống Lễ Tạ ơn hàng năm, cặp tên nào dưới đây không phải là tên của các chú gà tây được Tổng thống Mỹ ân xá?" với các lựa chọn: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, và Spaghetti & Meatball.

Cả hai vượt qua 15 câu hỏi và giành giải thưởng 1 triệu USD . Ảnh: Disney/Eric McCandless.

Ben Affleck thừa nhận đây là câu hỏi khá đánh đố. Họ quyết định dùng quyền trợ giúp "Hỏi ý kiến MC". Jimmy Kimmel chia sẻ ông thường xuyên làm các tiểu phẩm hài về sự kiện này hàng năm trên chương trình riêng: "Tôi không chắc chắn 100%, nhưng tên Spaghetti & Meatball nghe không quen lắm. Tôi nhớ mang máng nhưng không nghĩ đó là tên gà tây từng được ân xá".

Tin tưởng vào trí nhớ của vị MC truyền hình, Ben Affleck và Jamie Ding đã chốt phương án Spaghetti & Meatball. Đáp án chính xác này đã giúp cả hai chiến thắng, mang về trọn vẹn 1 triệu USD cho quỹ từ thiện tại Congo.