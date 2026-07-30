Lee Young Ae được khen quá trẻ ở tuổi 55

Minh tinh Hàn thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Cô gây chú ý với vẻ ngoài sang trọng, trẻ hơn tuổi.

Theo Chosun, Lee Young Ae là khách mời dự sự kiện khai trương một thương hiệu thời trang được tổ chức ở trung tâm thương mại tại Gangnam-gu, Seoul vào sáng 30/7.

Minh tinh thu hút với trang phục sang trọng, thanh lịch. Cô diện vest màu xanh navy đi kèm với túi xách mini của Gucci và đôi boots da cao đến đầu gối. Lee Young Ae tạo kiểu tóc đuôi ngựa. Cô tạo dáng chuyên nghiệp và rạng rỡ trước ống kính truyền thông.

Lee Young Ae tham gia sự kiện của nhãn hàng vào sáng 30/7. Ảnh: Newsen/iMBC.

Loạt ảnh của Lee Young Ae tại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo khán giả bất ngờ trước vẻ trẻ trung hơn tuổi của nữ diễn viên.

Lee Young Ae ở tuổi 55. Ảnh: iMBC.

Trước đó không lâu, khi xuất hiện tại buổi gặp gỡ cùng Lee Young Ae và nhà văn Jang Il Young, minh tinh Hàn cũng gây bất ngờ với vóc dáng cân đối, làn da trắng, ít tỳ vết ở tuổi 55.

Lee Young Ae bước chân vào giới giải trí vào với vai trò người mẫu thương mại vào đầu những năm 1990. Cô chuyên đóng quảng cáo và những bộ phim ngắn. Thời điểm đó, Lee Young Ae đang theo học Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đức tại Đại học Hanyang, theo TV Over Mind.

Sau khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Anh em nhà bác sĩ, Vì em yêu anh... cô có vai diễn đột phá trong bộ phim cổ trang Nàng Dae Jang Geum. Ngôi sao Hàn Quốc gây tiếng vang toàn châu Á khi đảm nhận vai diễn người phụ nữ đầu tiên trở thành nữ ngự y trong triều đại Joseon.

Nàng Dae Jang Geum mang lại cho nữ diễn viên danh hiệu "ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc". Theo SCMP, nữ diễn viên được biết đến ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh phim ảnh, sự nổi tiếng cùng “vẻ đẹp không tuổi” của Lee Young Ae thu hút sự chú ý của nhiều thương hiệu làm đẹp cao cấp. Nhiều năm liền, cô đại diện cho những nhãn hàng lớn, uy tín.

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, nữ diễn viên hiện sở hữu khối tài sản ròng hơn 40 triệu USD .