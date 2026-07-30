Sở Văn hóa TP.HCM nói gì vụ Mỹ Duyên ném gạch vào nhà dân

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thí sinh vi phạm quy chế cuộc thi nào, ban tổ chức phải có trách nhiệm xử lý.

Chiều 30/7, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 Bùi Thị Mỹ Duyên ném đá vào nhà bạn ở TP.HCM và ồn ào xoay quanh Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 Nguyễn Thị Thảo mang chiếc vương miện được công bố trị giá 3 tỷ đồng đi kiểm định nhưng kết quả được cho là "toàn kim cương giả".

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại địa phương nào, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó. Các cuộc thi trên không diễn ra trên địa bàn TP.HCM, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 Bùi Thị Mỹ Duyên.

Ngoài ra, khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi, ban tổ chức phải xây dựng đề án, trong đó quy định rõ mục đích, nội dung, quyền và trách nhiệm của ban tổ chức, thí sinh, danh hiệu, giải thưởng cũng như biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy chế hoặc cam kết của thí sinh và người đạt danh hiệu.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận, đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Trước đó, clip ghi lại cảnh một cô gái đang đi bộ, sau đó cầm gạch ném đá vào một ngôi nhà ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip, cô gái này ném nhiều lần rồi dừng lại bấm điện thoại. Đoạn clip này được chia sẻ rầm rộ trên mạng cùng nhiều bình luận trái chiều. Chủ nhân đăng tải clip này còn đề cập danh tính cô gái là á hậu của một cuộc thi sắc đẹp.

Sau đó, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên có bài đăng dài, lên tiếng về sự việc cầm gạch ném vào nhà dân trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM). Cô thừa nhận hành vi sai trái của bản thân.

"Hôm đó, tôi có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Tôi xin khẳng định rõ bản thân không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và chủ động xin lỗi. Bạn của tôi cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua", Á hậu Mỹ Duyên viết.