Yến Nhi ngã mạnh khi chạy môtô trên sân khấu

Hoa hậu tham gia đồng diễn cùng dàn thí sinh tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Cô gặp sự cố, ngã mạnh trên sân khấu.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của 30 thí sinh. Từ 18h, dàn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu tề tựu trên thảm đỏ của đêm chung kết. Đương kim Miss Grand Vietnam Yến Nhi thu hút ống kính với thiết kế xuyên thấu. Người đẹp tạo dáng chuyên nghiệp trên thảm đỏ, cùng 4 á hậu. Yến Nhi đi cùng cha mẹ khi dự sự kiện.

Sau đó, Yến Nhi tham gia đồng diễn cùng dàn thí sinh của chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Cô diện crop top phối cùng quần short màu sắc nổi bật, khoe dáng gợi cảm. Người đẹp đội mũ bảo hiểm, lái xe phân khối lớn, xuất hiện nổi bật trên sân khấu. Cô gặp sự cố ngã mạnh khi đang di chuyển môtô. Sau đó, Yến Nhi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành màn trình diễn.

Yến Nhi lái môtô trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026.

Khoảnh khắc ghi lại sự cố của Yến Nhi được chia sẻ, bàn luận trên các diễn đàn, mạng xã hội. Người đẹp may mắn không bị thương.

Yến Nhi sinh năm 2004, theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Người đẹp cao 1,72 m, với số đo 81-64-92 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2025. Sau đó, cô thi Miss Grand International nhưng không tiến sâu.

Thời điểm mới đăng quang, Yến Nhi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Về vấn đề này, hoa hậu chia sẻ: “Tôi nghĩ mình có quyền xem, nhưng tốt nhất nên tiếp nhận những gì tích cực, đóng góp. Còn nếu những bình luận toxic, kích động người này với người khác, tôi sẽ bỏ qua hoặc không bận tâm”.

Trong thời gian thực hiện nhiệm kỳ hoa hậu, Yến Nhi khá mờ nhạt. Cô chủ yếu tham gia một số sự kiện, hoạt động thiện nguyện.