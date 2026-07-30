Sở Văn hóa TP.HCM mời MCK lên làm việc

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã có buổi làm việc với MCK vì MV mới có lời lẽ thô tục.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30/7, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm được vụ việc rapper MCK (tên thật: Nghiêm Vũ Hoàng Long) về sản phẩm âm nhạc mới được cho là có lời lẽ thô tục, hình ảnh phản cảm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin vào ngày 28/7, Sở đã mời rapper đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở Văn hóa sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng.

MCK bị phản ứng vì sản phẩm mới có lời lẽ thô tục, hình ảnh phản cảm.

"Về căn cứ pháp lý, Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội", theo phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói thêm: "Quan điểm của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM là luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc".

Giữa tháng 6, album mới nhất của MCK mang tên HVL thu hút lượt xem, bàn luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Song trong MV Tây Thi xuất hiện một số hình ảnh, lời lẽ được cho là phản cảm, thô tục.

Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng mạng, dễ tiếp cận đông đảo công chúng, trong đó có người chưa thành niên, gây lo ngại.

MCK là một trong những rapper thành công nhất bước ra từ Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020. Anh được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ rapper trẻ nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, flow linh hoạt cùng phong cách rap melody mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc kết hợp giữa hip hop, R&B và pop cũng giúp MCK mở rộng tệp khán giả, vượt ra ngoài cộng đồng yêu rap.