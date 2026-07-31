Lâm Bảo Châu muốn Lệ Quyên thay đổi

Trong quá trình thực hiện sản phẩm mới cho Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đưa ra nhiều yêu cầu như "bớt điệu", "tập trung diễn bằng mắt".

Sau hơn một năm ra mắt album, Lệ Quyên chính thức trở lại với MV Giá như anh là em. Bài hát do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm phối khí và Lê Quang đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

Theo Lệ Quyên, ban đầu, cô dự tính phát hành ca khúc ở bản audio. Song sau khi nghe demo, cô và bạn trai quyết định thực hiện MV.

"Tự nhiên cảm xúc nó tràn đầy. Và Châu có ngay ý tưởng về MV này", nữ ca sĩ kể. Ngay trong đêm đó, Lâm Bảo Châu nhanh chóng lên kịch bản, ý tưởng quay và liên lạc với ê-kíp.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên sau hơn 6 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Toàn bộ khâu chuẩn bị lẫn ghi hình sau đó được hoàn tất trong 5 ngày, để kịp lịch trình của Lệ Quyên trước khi sang Mỹ. Ê-kíp dồn tất cả cảnh quay vào một ngày và đóng máy lúc 1h sáng, để nữ ca sĩ kịp ra sân bay lúc 5h30 cùng ngày. Do các cảnh quay đều thực hiện dưới nước và kéo dài xuyên đêm, cô bị nhiễm lạnh và phải điều trị trong hai tuần sau khi sang Mỹ.

Lệ Quyên tiết lộ bên nhau hơn 6 năm, cả hai nhiều lần đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc, song đây là lần đầu Lâm Bảo Châu tham gia sâu vào khâu sáng tạo với vai trò biên kịch.

"Trên phim trường, Châu tỏ ra khắt khe. Quen biểu diễn sân khấu nhiều năm, tôi có thói quen biểu cảm mạnh, hay đưa tay, điều hợp với sân khấu nhưng thừa trước ống kính. Châu liên tục nhắc 'diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay'. Có lúc tôi cũng giận, cũng bực", cô kể lại.

Trước đây, Lâm Bảo Châu từng góp mặt trong show Chị đẹp có Lệ Quyên tham gia vào năm 2023. Không chỉ vậy, anh còn tham gia diễn xuất trong MV của người yêu.

Hồi tháng 9/2024, thông tin Lệ Quyên lập di chúc trao nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao. Tuy nhiên, sau đó, đại diện của nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết thông tin trên là không chính xác.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về sự thay đổi của bản thân kể từ khi hẹn hò Lâm Bảo Châu. Cô nói: "Tôi tự ý thức về sự thay đổi. Tất nhiên, tôi không phủ nhận cũng có những sự tác động xung quanh. Tôi nghĩ sự thay đổi tốt cho bản thân. Mình tươi tắn, năng động, trẻ trung hơn. Tôi không còn giống một người công chức làm nghệ thuật như trước. Chẳng hạn, chỉ thay đổi ở mái tóc cũng khiến mình cảm thấy thích thú với một diện mạo mới. Trước đây, tôi cứng nhắc lắm".