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Ái Phương:

'Tôi không phản bội'

Nữ ca sĩ cho biết có thời điểm loay hoay để tìm ra bản ngã. Sau cùng, cô nhận ra sự tự do về tinh thần là điều quan trọng nhất.

Bài: Tâm An

Ảnh: NVCC





Sau Chị đẹp đạp gió mùa hai, Ái Phương khá im ắng. Những lần xuất hiện của cô tại một số sự kiện giải trí hầu như là để chúc mừng đồng nghiệp ra sản phẩm mới.

Tái xuất đường đua VPop vào một ngày cuối tháng 7, Ái Phương thay đổi màu sắc bản thân khi lần đầu thử sức với chất liệu upbeat, Afro Pop trong Dịu dàng dịu dàng, lấy cảm hứng từ âm nhạc US-UK.

Nữ ca sĩ cho rằng đây là thời điểm phù hợp để giới thiệu khía cạnh âm nhạc mới đến khán giả, khi mọi trải nghiệm và cảm xúc đã đủ đầy.

"Tôi mong bản thân có sự nhất quán trong từng giai đoạn. Ví dụ, giai đoạn này, tôi theo hướng nghệ sĩ biểu diễn, nhạc có tiết tấu, sôi động, quyến rũ. Điều quan trọng là làm sao để khán giả không bị lấn cấn, nghĩ rằng cô ca sĩ này thiếu kiên định, lúc làm cái này lúc cái kia", cô nói với Tri Thức - Znews.

'Tôi tu tập để hiền hơn'

Lần đầu nghe sản phẩm mới của chị, Tóc Tiên bảo “trổ trễ” còn Minh Tuyết nói “đây mới là con người thật của Ái Phương”. Những gì đồng nghiệp nhận xét về chị có đúng?

(Cười)

Để tìm đường đến được bản ngã của mình, tôi rất vất vả, mệt mỏi. Vì càng đi tìm, tôi thấy mình hơi dị, không có cái chuẩn nào. Có những điều ngay trong chính bản thân, tôi thấy sự đối lập, kỳ cục. Đa số mọi người đều thấy hoặc nhận xét tôi hiền, đằm thắm. Nhưng mọi người không hiểu để đạt sự hiền đó, tôi phải tu tập, rèn luyện bản thân thế nào. Đến thời điểm này, tôi mới tìm được cách phù hợp để tải được nguồn năng lượng đó.

Tại sao phải chờ đến thời điểm này, mà không phải sớm hơn?

Làm việc với bản thân là một việc không hề dễ dàng. Mọi người hay hỏi tôi liệu thay đổi ở độ tuổi này có quá muộn không? Tôi cho rằng không thay đổi nào là quá muộn vì bản thân đã dũng cảm vượt qua mớ hỗn độn để bước tiếp.

Trước đây, tôi từng hoài nghi góc nhìn, luôn thấy mình sai. Tôi rất cứng đầu và loay hoay. Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng mình đã đập bỏ được sự cứng nhắc của bản thân và có sự phát triển. Bản thân tôi là người mang nội tâm dữ dội. Tôi không phải tuýp phụ nữ có năng lượng đằm thắm. Nhưng những năm qua, tôi chưa có cơ hội để giúp khán giả hiểu đúng về mình. Người ta luôn gắn nhãn cho tôi là ‘người đẹp hát, hiền hiền, hơi nhạt’ và nghĩ rằng “chỉ đến thế mà thôi’. Đó cũng là áp lực khiến tôi gặp nhiều trở ngại và đôi khi mất tự tin.

Người ta tự ti vì thiếu tài năng, còn chị?

Tôi có những giai đoạn mất tự tin vì những điều không kiểm soát được. Khi tôi thành công chậm, mọi người nói thiếu may mắn. Tôi phải tự đấu tranh nội tâm và cải thiện kỹ năng. Để khi may mắn đến thì mình sẵn sàng.

Sự thay đổi cụ thể ra sao?

Những năm qua, tôi đã học rất nhiều. Đầu tiên, tôi học cách 'viết lại hệ điều hành' của chính mình, đặc biệt là trong cách sử dụng giọng hát. Tôi nhận ra mình không được phép tùy tiện hay ngẫu hứng một cách vô định, mà phải đặt để giọng hát như một yếu tố hòa hợp trong tổng thể bài hát.

Trước đây, khi lên sân khấu, tôi có thể phiêu và thể hiện một bài hát theo 10 cách khác nhau. Nhưng hiện tại, tôi đã có một niềm tin và góc nhìn hoàn toàn khác.

Rồi tôi tập trung hơn vào kỹ thuật xử lý nhịp phách, hơi thở và sắc thái biểu cảm. Mỗi nhân cách, mỗi câu chuyện trong âm nhạc đều cần một cách thể hiện riêng biệt, không thể áp dụng một màu sắc cho tất cả.

Thậm chí, tôi tự đặt ra cho mình những giờ nghe nhạc bắt buộc. Đó là khoảng thời gian nghe không phải để giải trí theo gu cá nhân, mà nghe để học hỏi và tích lũy dữ liệu âm nhạc. Từ kho dữ liệu đó, tôi phân tích và chắt lọc ra ở từng giai đoạn âm nhạc, mình đang thuộc về nhóm xu hướng hay gu thẩm mỹ nào? Hoặc dòng nhạc latin hay pop ballad của 10 năm trước và hiện tại đã có sự thay đổi ra sao.

Việc tìm hiểu và thích nghi với 'tập tính' biến chuyển của âm nhạc là một quá trình học hỏi rất lớn. Nó đòi hỏi sự kiên trì và đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Đây là một sự đầu tư bản thân mà tôi thấy khá khó để diễn tả hết bằng lời.

'Tôi không thay đổi đột ngột hay phản cảm'

Nếu nói chị liều vì đổ tiền tỷ cho một sản phẩm mà lượt view kém kỳ vọng? Chị nghĩ gì?

Hiện tại, thị trường, dòng chảy nhạc Việt đã thay đổi rất nhiều so với trước. Nhạc ra rất nhiều, với sự hỗ trợ của các công cụ làm nhạc. Nhưng thế nào thì gọi là hit.

Mọi người có thể thấy từ đầu năm đến nay, nhiều ca sĩ thay nhau phát hành sản phẩm, không ít những MV có chất lượng tốt, nhưng khả năng tiếp nhận của khán giả thế nào.

Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng điều có thể thay đổi là tâm thế của mình, với tư cách một nghệ sĩ. Tất nhiên rồi, nếu có hit thì tốt quá, càng nhiều hit càng tốt. Nhưng nếu không thì sao?

Tôi mong bản thân có sự nhất quán trong từng giai đoạn. Ví dụ, giai đoạn này, tôi theo hướng nghệ sĩ biểu diễn, nhạc có tiết tấu, sôi động, quyến rũ. Điều quan trọng là làm sao để khán giả không bị lấn cấn, nghĩ rằng cô ca sĩ này thiếu kiên định, lúc làm cái này lúc cái kia.

Trong trường hợp chị kiên định đi theo dòng nhạc này nhưng khán giả vẫn phản đối, cho rằng hình tượng sexy này không phù hợp. Chị sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi nghĩ không. Cơ bản là vòng fan của tôi đã biết hình ảnh mới, Rachel P của tôi ở Chị đẹp đạp gió rồi. Nhiệm vụ của tôi là ngày càng làm cho nó lan tỏa hơn trong năng lực của mình mà thôi. Còn những chuyện khác, như bạn nói về lượt xem, độ thảo luận thì tôi không thể kiểm soát được.

Mọi người biết đến tôi với những bản nhạc nhẹ nhàng như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay Đến giờ cơm. Nhưng tôi cũng làm thể loại nhạc đó hết cỡ rồi. Thật ra, một Ái Phương nhẹ nhàng, châm dưỡng vết thương nội tâm vẫn ở đó. Và đến một thời điểm nào đấy phù hợp sẽ có những sản phẩm như vậy. Còn hiện tại, concept nghệ sĩ biểu diễn ở thị trường, tôi thấy đủ, vừa vặn với mình. Và tôi cứ bắt tay vào làm thôi.

Nhưng với cộng đồng fan trung thành - những người yêu quý Ái Phương vì năng lượng đằm thắm như cách chị chia sẻ ở trên, việc thay đổi đột ngột lần này có phải là sự phản bội với họ?

Hành trình mà tôi đồng hành với Chị đẹp đủ để tôi giới thiệu 'nhân cách' mới của tôi mà không bị phản cảm hay đột ngột. Các Bạn Nhỏ (tên FC của Ái Phương - PV) rất đón nhận hình ảnh này. Còn với những khán giả không theo dõi hay nghe nhạc của tôi thường xuyên, mọi người sẽ không tránh khỏi sự xa lạ. Tôi chỉ hy vọng rằng trong quá trình làm sản phẩm liên tục, giới thiệu thể loại nhạc mới dần dần sẽ phù hợp, được công chúng đón nhận một cách trọn vẹn.

Thực ra, tôi chỉ đang giới thiệu một phần khác của bản thân thôi. Tôi không phản bội chính mình hay âm nhạc. Nên là, mình cứ đi tiếp thôi.

Nói vậy là chị vẫn tiếp tục chạy theo những thứ dù nó không phù hợp với mình?

Bây giờ, điều tôi bận tâm nhất là có duy trì được sự thay đổi đó lâu dài hay không. Tôi không muốn chỉ ra một bài rồi lại loay hoay.

Còn chuyện ca khúc có viral hay không, tôi không có nhiều trải nghiệm. Tất cả ca khúc từ xưa đến giờ của tôi không được đón nhận quá nhiều trong lúc phát hành nhưng lại gây sốt sau này. Tôi nghĩ rằng đó là sự may mắn.

Vì vậy, điều mình làm được tốt nhất là âm nhạc, hãy nên tập trung vào đó. Tôi ra nhạc, sản xuất, quảng bá sản phẩm chỉn chu. Còn những chuyện khác, tôi không can thiệp được. Giờ tôi chỉ kỳ vọng thôi.

'Từng có lúc ảo tưởng, nghĩ mình trên trời'

Có thời gian chị trồi lên tham gia một số sản phẩm game show, sau đó lại biến mất. Chị quá giàu để không phải lo ra sản phẩm, chạy show hay là quá lười?

Tôi thường biến mất một quãng thời gian để viết nhạc, sản xuất và sau đó phát hành sản phẩm. Tôi nghĩ đó là hướng chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh mà mình nên làm. Còn việc chạy show liên tục, làm sao tôi có đủ thực lực và chất liệu đâu để làm sản phẩm.

Nếu như tôi đặt để việc mình phải luôn xuất hiện, sẽ vô tình đốt mất năng lượng cho sản phẩm. Tôi luôn tư duy ưu tiên trong mọi việc. Lúc này, tôi làm sản phẩm, chấp nhận bỏ quên phần social. Còn những ngày ra sản phẩm, tôi “khủng bố” những người xung quen. Fan còn bảo “ồn quá không quen” hoặc “xong sản phẩm rồi lại chị tiếp tục lặn phải không”. Phải vậy thôi, làm sao tôi có thể phân thân được.

Không chạy show, cũng không thấy chị dự sự kiện hay kinh doanh, chị sống thế nào?

Tôi vẫn kinh doanh, đầu tư. Thực ra cũng chỉ vừa phải, đủ ăn, không quá giàu có nhưng cũng không chật vật. Tôi sống tối giản lắm. Chắc do tôi độc thân nên mưu cầu không quá nhiều. Có khi sau này lập gia đình, có con thì mục tiêu về vật chất sẽ khác. Song tôi vẫn mong muốn đạt ngưỡng tự do tài chính.

Còn về chuyện tình cảm? Có gì chị chưa chia sẻ?

Khó quá, giờ không biết làm sao để kiếm người yêu. Tôi không có thời gian, không gian để gặp gỡ người phù hợp. Trước đây, tôi có những mối quan hệ tình cảm lâu năm nhưng chưa tới duyên phù hợp để đi đến cuối cùng. Mấy năm nay thì lại quá tập trung vào công việc.

Thời gian bây giờ ngoài âm nhạc, tôi tập gym, yoga, chơi thể thao. Tôi thấy số đo bây giờ của tôi còn chuẩn hơn thời còn làm người mẫu. Hiện tại, tôi thấy mình đẹp hơn hồi xưa (Cười).

Chị từng kể về những cú sốc tình cảm, va vấp trước đây. Biến cố đó ảnh hưởng chị ra sao?

Sau những va vấp, thứ tôi thấy mình mất lớn nhất là sức khỏe. Tôi từng căng thẳng quá độ và thường xuyên đau đầu. Gần đây, tôi phải liên tục uống thuốc Bắc, châm cứu, đi ngủ sớm.

Những tổn thương ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần. Nhưng trải qua biến cố, tôi thay đổi để đạt đến tự do trong tâm hồn. Tôi chỉ làm những thứ mà mình thấy đúng, đã, sướng. Hiện tại, tôi thấy bản thân hơi quậy, “trổ trễ” như lời Tóc Tiên nói.

Khao khát nổi tiếng trong chị còn không?

Khi còn trẻ, tôi từng là hiện tượng mạng đời đầu, nổi tiếng qua những ca khúc nhạc quốc tế. Nhưng càng phát triển, trưởng thành, tôi nhận ra mình còn không ít điểm mù, thiếu hụt nhiều thứ. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình thành công sớm, sẽ gãy luôn con đường thành người. Tôi sẽ luôn đánh giá mình cao hơn người khác, rồi trở nên ảo tưởng, nghĩ mình trên trời. Có thể đó là kết cục không đẹp hoặc mắc kẹt trong cái tôi của mình. Càng sau này, tôi biết ơn hơn.

Còn câu trả lời cho việc có khao khát nổi tiếng nữa hay không, rất khó. Tôi chỉ biết cảm giác đúng thôi, mọi thứ đang theo hướng định tính chứ không hẳn là định lượng. Nếu khán giả vẫn đón nhận, sản phẩm lan tỏa ngày càng tốt và tôi tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu phù hợp là được. Còn những thứ khác rất khó để diễn giải.





Tâm An / Znews Giải trí

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