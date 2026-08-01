Yến Nhi nói về cú ngã mạnh khi chạy môtô trên sân khấu

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cho biết cô bị bong gân sau cú ngã khi chạy môtô trên sân khấu.

Tối 31/7, Hoa hậu Yến Nhi khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Song sự cố bất ngờ xảy đến khi cô tham gia đồng diễn cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Khi lái môtô, cô ngã mạnh lúc đang di chuyển. Ê-kíp phải nhanh chóng di chuyển trên sân khấu, đỡ Yến Nhi dậy và đưa môtô vào cánh gà. Sau đó, Yến Nhi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành màn trình diễn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Yến Nhi cho biết cô bị bong gân nhưng vẫn di chuyển bình thường.

"Tôi hơi tiếc vì đã tập màn trình diễn này rất nhiều lần rồi. Lúc tập thì không có vấn đề gì xảy ra. Thời điểm xảy ra sự cố, tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng lại cố gắng để đứng dậy. Từ đầu tới giờ, hành trình của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng hy vọng màn final walk tối nay có thể giúp mọi người hiểu hơn về tôi", cô chia sẻ.

Yến Nhi lái môtô trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026.

Yến Nhi nói thêm danh hiệu hoa hậu giúp tôi thay đổi cuộc sống của gia đình. Cha mẹ cô đã không phải làm những công việc vất vả như bán vé số, phụ hồ. Thay vào đó, họ hiện kinh doanh nhỏ tại nhà. Bên cạnh đó, hàng tháng, Yến Nhi cũng gửi một khoản tiền để đỡ đần cha mẹ.

Hoa hậu kể hiện tại, cô vẫn thuê trọ tại TP.HCM. Dù vậy, căn phòng đã rộng rãi và đủ tiện nghi, giúp cô thoải mái để học, làm việc. Thời gian tới, Yến Nhi cũng tham gia nhiều khóa học mới và tập trung thời gian cho bản thân.

Hoa hậu cho biết cha mẹ cô hiện kinh doanh nhỏ tại quê nhà.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi gây chú ý về câu chuyện vượt lên khó khăn. Theo chia sẻ của Yến Nhi, gia đình của cô có nhiều khó khăn, ba làm thợ phụ hồ và mẹ bán vé số 20 năm qua. Yến Nhi là con gái duy nhất trong gia đình, cô có một anh trai và em trai.