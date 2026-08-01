Vì sao cô gái lai đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Chiến thắng của Emoura Phạm tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 vấp tranh cãi. Trước đó, người đẹp này từng bị phản ứng ở vòng thi bikini.

Một mùa Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) vừa chính thức khép lại sau đêm chung kết diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM.

Sau hơn 5 tiếng diễn ra các vòng thi, kết quả được xướng lên vào lúc rạng sáng. Bất ngờ xảy đến khi ngôi vị cao nhất được trao cho Emoura Phạm - "bông hồng lai" sinh năm 2000. Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà hay Thoa Thương - những thí sinh được dự đoán đăng quang lại vuột mất cơ hội.

Ngoài ra, việc tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam từng xảy ra ồn ào trong phần thi Best Swimsuit trước đó, cũng khiến fan sắc đẹp thắc mắc lý do ban tổ chức, giám khảo chọn Emoura Phạm để trao vương miện.

Lý do Emoura Phạm đăng quang

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vương Duy Biên, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - cho biết kết quả được đưa ra sau quá trình trao đổi, phân tích ưu điểm, hạn chế và mức độ phù hợp của từng thí sinh với tiêu chí cuộc thi quốc tế.

Hội đồng giám khảo không chỉ căn cứ vào phần thể hiện trong đêm chung kết mà còn theo dõi cả quá trình tham gia cuộc thi. Các thành viên phân tích khả năng trình diễn, giao tiếp, tư duy, ngoại ngữ, hình ảnh và tiềm năng tiếp tục hoàn thiện của mỗi ứng viên.

Trưởng ban giám khảo nhận định Emoura Phạm có sự hài hòa giữa vẻ đẹp hình thể, nét quốc tế và bản sắc riêng. Một trong những ưu điểm nổi bật của cô là khả năng tư duy, diễn giải và trình bày quan điểm về các chủ đề được đưa ra tại cuộc thi. Đây cũng là nhóm kỹ năng quan trọng khi thí sinh tham dự đấu trường quốc tế.

“Chúng tôi có phân tích, đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu của hoa hậu. Nhưng sau đó, tất cả đều nhất trí về kết quả. Việc lựa chọn hoa hậu cần đặt trong tổng thể nhiều tiêu chí, thay vì chỉ dựa vào hình thể hoặc một phần thi riêng lẻ”, trưởng ban giám khảo cho hay.

Emoura Phạm nhận vương miện từ Hoa hậu Hòa bình 2025 Yến Nhi.

Trong khi đó, bà Nhật Kim Anh - thành viên giám khảo - cho biết bắt đầu chú ý đến Emoura Phạm từ những vòng đầu của cuộc thi, đặc biệt là qua các phần đánh giá về bản lĩnh, khả năng giao tiếp và thái độ trong suốt quá trình đồng hành.

Theo Nhật Kim Anh, top 5 đều là những gương mặt nổi bật và có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, tân Miss Grand Vietnam 2026 có sự cân bằng giữa nhiều yếu tố: nhan sắc hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, phong thái tự tin, khả năng ứng xử và đặc biệt là hình ảnh của một cô gái có thể truyền cảm hứng.

"Càng vào sâu, cô ấy càng chứng minh được sự tiến bộ rõ rệt, sự ổn định và tinh thần cầu thị. Nếu chỉ chọn một yếu tố nổi bật nhất, chúng tôi đánh giá cao khả năng đáp ứng tại đấu trường quốc tế. Bởi một hoa hậu ngày nay không chỉ cần đẹp mà còn phải có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng giao tiếp, khả năng truyền cảm hứng và thích ứng với môi trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng cô ấy sẽ mang hình ảnh một Việt Nam tự tin, hiện đại và nhân văn đến với bạn bè thế giới", Nhật Kim Anh chia sẻ.

'Lần đầu tiên có người đẹp lai đăng quang Miss Grand Vietnam'

Đương kim Hoa hậu Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân hoa hậu cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam có thí sinh đăng quang là "bông hồng lai".

Ở góc độ ban tổ chức, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng - nói thêm ngay từ những cuộc họp đầu tiên, hội đồng giám khảo đều đồng thuận 100% về kết quả Emoura Phạm trở thành hoa hậu.

"Tôi tin rằng mọi người đều hài lòng về kết quả hôm nay", bà Dung nói.

Trước câu hỏi về những tranh cãi xoay quanh Emoura Phạm và việc thí sinh nói tiếng Việt không lưu loát, trưởng ban tổ chức cuộc thi từ chối phản hồi.

Theo Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - thành viên hội đồng giám khảo - ngoại hình lai đã tạo nét khác biệt cho Emoura Phạm giữa hàng chục thí sinh. Song, kết quả đăng quang còn được quyết định bởi màn thể hiện trên sân khấu, phần phỏng vấn kín, thái độ trong các hoạt động và sự tiến bộ xuyên suốt cuộc thi.

Khoảnh khắc hạnh phúc của đương kim Miss Grand Vietnam.

Thành viên ban giám khảo nhận định việc một người đẹp lai Việt - Anh đăng quang tạo nên điểm mới cho Miss Grand Vietnam. Trong đêm chung kết, các giám khảo cùng đi đến quyết định chung và đánh giá Emoura Phạm xứng đáng với ngôi vị cao nhất.

"Emoura Phạm đã chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam. Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô thể hiện mong muốn được kết nối sâu hơn với quê hương của mẹ mình, đồng thời cho thấy sự đầu tư vào các phần thi. Ở Emoura Phạm có sự nỗ lực rất lớn", Đoàn Thiên Ân trao đổi thêm.