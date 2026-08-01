Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 10 năm bên nhau

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức đám cưới vào 2016. Họ hiện có cuộc sống viên mãn bên con gái Cá Heo Nhỏ.

Ngày 1/8, tờ Oriental Daily đưa tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa đánh dấu cột mốc 10 năm hôn nhân bằng cách chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Kể từ khi kết hôn vào 2016, cặp sao luôn giữ kín đời sống riêng tư. Họ ít khi công khai bày tỏ tình cảm trước công chúng và được xem là một trong những cặp đôi bền vững của làng giải trí.

Mới đây, Lâm Tâm Như đăng tải trên Instagram bức ảnh chụp cùng Hoắc Kiến Hoa. Trong khung hình, cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn, đối diện nhau với khoảng cách gần. Hình ảnh lãng mạn của 2 diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lâm Tâm Như đăng ảnh kỷ niệm 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: @loveruby_official.

Nữ diễn viên không chia sẻ nhiều khi đăng tải bức ảnh. Cô chỉ viết con số "10" kèm các biểu tượng cảm xúc như ly rượu, trái tim, cầu vồng và hoa hồng để đánh dấu chặng đường một thập kỷ đồng hành với ông xã nổi tiếng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp. Không ít người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân bền chặt của cặp sao. Một số nghệ sĩ như Dương Cẩn Hoa, Lý Khải Hinh và Melvin Sia cũng gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết khi hợp tác trong bộ phim Âm thanh của sắc màu. Sau nhiều năm giữ mối quan hệ bạn bè, cả hai xác nhận hẹn hò rồi tổ chức đám cưới vào 2016. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng, được gọi bằng biệt danh Cá Heo Nhỏ.

Những năm qua, hai ngôi sao duy trì cuộc sống kín tiếng. Thỉnh thoảng họ xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của con gái hoặc dịp gặp gỡ, tiệc tùng với bạn bè.

Cặp sao đã có 10 năm chung sống. Ảnh: TVBS.

Trong một sự kiện vào tháng 1, Lâm Tâm Như chia sẻ ông xã cô hiếm khi vào bếp vì không giỏi nấu nướng. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa không hề kén chọn món ăn.

"Anh ấy chỉ từng giúp tôi rót nước thôi. Anh ấy nói hồi còn độc thân, sống một mình thì có nấu sủi cảo và mì gói, nhưng tôi cũng chưa từng được anh ấy nấu cho. Món anh ấy thích nhất là đậu khô xào thịt sợi và trứng xào cà chua. Anh ấy có thể ngày nào cũng ăn cùng một món mà không thấy ngán, xem ra là người khá dễ 'nuôi'", Lâm Tâm Như chia sẻ.