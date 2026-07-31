Hoài Lâm gây chú ý

Hoài Lâm bất ngờ đổi ảnh đại diện, chia sẻ đường link sản phẩm mới với cái tên Tlam. Khán giả cho rằng nam ca sĩ tiếp tục đổi nghệ danh.

Mới đây, Hoài Lâm gây xôn xao khi thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện trang cá nhân thành tấm hình có dòng chữ: “Tlam”. Cùng lúc, anh chia sẻ một đường link sản phẩm mới. Tên bài hát là Ký ức và người thể hiện được giới thiệu là Tlam.

Sản phẩm này cũng được đăng trên kênh YouTube có hơn 1.500 người theo dõi mang tên Tlam. Kênh được thành lập từ 2023 và đã đăng tải nhiều video có mặt Hoài Lâm cùng những sản phẩm âm nhạc mang tên Tlam.

Hoài Lâm được cho là đổi nghệ danh mới. Ảnh: FBNV.

Động thái trên của Hoài Lâm khiến khán giả xôn xao. Họ cho rằng nam ca sĩ một lần nữa đổi nghệ danh. Tuy nhiên, ở các hoạt động biểu diễn, giọng ca sinh năm 1995 vẫn sử dụng nghệ danh quen thuộc là Hoài Lâm.

Nam ca sĩ đã nhiều lần đổi nghệ danh. Khi mới vào nghề, anh đi diễn bằng nghệ danh Hoài Lâm do NSƯT Hoài Linh đặt cho. Giữa năm 2019, khi biểu diễn trong một sự kiện tại Long Xuyên, Hoài Lâm sử dụng nghệ danh Loc để rap cùng Phu Nho, Terry. Có giai đoạn anh sử dụng nghệ danh Young LuuLi. Tuy nhiên, thời điểm đó, trưởng nhóm Deep Trôi là LAD cho biết Young Luuli chỉ được Hoài Lâm sử dụng khi biểu diễn cùng nhóm.

Tiếp đó, năm 2021, Hoài Lâm công bố nghệ danh mới mang tên Yun Tulo, với mong muốn đánh dấu hành trình mới trong vai trò ca sĩ solo. Cuối 2024, ca sĩ thông báo đi diễn với tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, anh vẫn xuất hiện trong các sự kiện, chương trình âm nhạc bằng nghệ danh Hoài Lâm.

Thời gian qua, Hoài Lâm chăm chỉ hoạt động. Anh phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và đi diễn khá đều đặn.

Hồi tháng 4, ca sĩ trở lại với ca khúc Mai này em có về không. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa nam ca sĩ và Nguyễn Minh Cường - bộ đôi từng tạo nên dấu ấn với bản hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Đáng tiếc, nhìn vào lượt xem của Mai này em có về không và độ thảo luận, chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bộ đôi đã gặp khó khăn trong việc lặp lại thành tích năm nào của Hoa nở không màu hay Buồn làm chi em ơi.