Hòa Minzy cảnh báo

Hòa Minzy cho biết thời gian qua, nhiều fanpage lấy danh nghĩa của cô để kinh doanh khi chưa được sự cho phép. Nữ ca sĩ mong khán giả tỉnh táo, cảnh giác.

Ngày 30/7, phía Hòa Minzy lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của cô bị lợi dụng để kinh doanh. Theo quản lý của nữ ca sĩ, hiện tại có rất nhiều fanpage lấy danh nghĩa Hòa Minzy kinh doanh và tinh vi đến mức lập cả tài khoản ngân hàng mang tên công ty, đồng thời giả mạo văn bản xác nhận.

Hòa Minzy khẳng định ngoài công ty HMZ Entertainment trụ sở ở TP.HCM, nữ ca sĩ không có hình thức kinh doanh nào chuyển khoản hay nhận quà tặng. Những thông tin đăng trên những fanpage không chính chủ đều không liên quan đến nữ ca sĩ.

Hòa Minzy lên tiếng khi hình ảnh bị lợi dụng. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy chia sẻ: “Hãy thận trọng, đừng để bị lừa oan nhé khán giả thân yêu. Tôi không trực tiếp bán hàng hay tặng quà gì trong thời gian này cả. Tôi đã đăng tải rất nhiều bài viết cảnh báo mọi người rồi nhưng vẫn có nhiều quý vị không cập nhật được và bị lừa”.

Theo nữ ca sĩ, sau khi đăng bài cảnh báo, cô đã nhận hàng loạt bình luận seeding, spam liên tục.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ lên tiếng cảnh báo về tình trạng hình ảnh của họ bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo người dân mua hàng, chuyển khoản.

Gần đây nhất, ca sĩ Quang Lê lên tiếng đính chính sau khi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường.

Ngày 21/7, công ty quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nhiều tài khoản, trang mạng xã hội sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh và video có sự xuất hiện của nữ diễn viên.

Lý Hải từng nhiều lần lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói của anh bị cắt ghép bằng công nghệ AI trong các clip kêu gọi chơi cờ bạc trực tuyến hoặc tuyển dụng việc làm tại nhà. Những video này được phát tán trên nhiều nền tảng mạng xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến không ít khán giả nhầm tưởng là nội dung do nam đạo diễn thực hiện.

Mạc Văn Khoa, Việt Hương, Đan Trường, Tùng Dương, MC Đại Nghĩa và nhiều nghệ sĩ khác cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Họ đều phải liên tục lên tiếng cảnh báo, khẳng định không liên quan đến các nội dung quảng cáo hay tuyển dụng được lan truyền, đồng thời kêu gọi khán giả thận trọng trước những video, hình ảnh được tạo bằng AI để tránh bị lừa đảo.