Ngô Kiến Huy hẹn hò hot girl kém 9 tuổi?

Ngô Kiến Huy và Uyên Endy lộ hình ảnh được cho là chụp chung bối cảnh. Việc đó làm nghi vấn hẹn hò giữa 2 người tiếp tục gây xôn xao.

Mới đây, hot girl Uyên Endy chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Đáng nói, trong một số hình ảnh của hot girl, khán giả phát hiện bối cảnh giống hệt với loạt ảnh được Ngô Kiến Huy đăng cách đây không lâu.

Đặc biệt, trong tấm ảnh, khán giả soi ra ở kính của Uyên Endy hiện lên bóng dáng một người được cho là mặc áo phông trắng. Bộ đồ này lại khá trùng khớp với trang phục Ngô Kiến Huy mặc trong tấm hình cùng bối cảnh. Điều này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn cả 2 hẹn hò.

Ngô Kiến Huy và Uyên Endy chụp ảnh chung bối cảnh. Ảnh: @ngokienhuy_bap, @endy2797.

Hai người vướng tin hẹn hò từ 2021 khi có nhiều món đồ được cho là đồ đôi với những tấm ảnh chụp chung bối cảnh. Uyên Endy từng đăng lên story tấm ảnh chụp phía sau một người đàn ông. Không chỉ bối cảnh mà cả trang phục của người này cũng giống Ngô Kiến Huy trong một hình ảnh nam ca sĩ đăng trước đó. Hai người giữ im lặng, không phản hồi về nghi vấn tình cảm.

Ngô Kiến Huy sinh năm 1988, hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc, Truyền thái y được xem là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Ca khúc mang màu sắc EDM kết hợp chất liệu nhạc cụ dân tộc, cùng phần hình ảnh được đầu tư do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện.

Sau thành công của Truyền thái y, nam ca sĩ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh như Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay, Sao em biết người rời đi không buồn, Tất cả đứng im, Sau này nếu có yêu ai và 72 phép thần thông.

Bên cạnh âm nhạc, Ngô Kiến Huy duy trì hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Anh tham gia chương trình Anh trai "say hi" mùa 2 và đảm nhận một vai diễn trong phim điện ảnh.