Minh Thu và Tô Dũng sau 2 năm công khai hẹn hò

Minh Thu và Tô Dũng công khai hẹn hò từ đầu 2024. Nữ diễn viên tâm sự cô yêu hết mình nhưng chưa tính tới chuyện kết hôn lần 2.

Ở tuổi 30, Minh Thu bước vào Mùa hè năm ấy với vai Phương - nhân vật có tâm lý nặng nề và nhiều biến cố nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhưng phía sau câu chuyện về một vai diễn mới là những chia sẻ thẳng thắn của Minh Thu về hành trình làm nghề chưa phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô thừa nhận mình không có ngoại hình quá nổi bật, khả năng diễn xuất chưa ở mức xuất sắc và từng nhiều lần tự ti khi nhận ra bản thân chưa làm tốt bằng người khác.

Không chạnh lòng trước thành công của Anh Đào và Việt Hoa

- Với dự án phim mới, chị và Tô Dũng lần đầu cùng đảm nhận vai chính, đồng thời hóa thân thành một cặp đôi yêu nhau trên màn ảnh. Việc vừa là người yêu ngoài đời, vừa là bạn diễn trong dự án lần này mang đến cho chị thuận lợi hay tạo ra những bất lợi?

- Với tôi, mỗi vai diễn mới đều là một áp lực và thử thách. Nhưng khi đã đối diện, mình phải cố gắng vượt qua, không còn cách nào khác. Mỗi khi được trao cơ hội, tôi luôn cảm thấy mình may mắn và phải nỗ lực để thể hiện tốt nhất.

Còn việc kết hợp với anh Tô Dũng như thế nào, thì cũng giống như khi làm việc với những bạn diễn khác, chúng tôi cùng đọc kịch bản, làm thoại và chia sẻ quan điểm về nhân vật. Anh Dũng là người có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và khả năng phân tích nhân vật sâu sắc nên tôi học hỏi được rất nhiều từ anh.

Mỗi khi nhận được một vai diễn, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì mình được trao cơ hội. Tôi khá cởi mở trong công việc và nghĩ rằng diễn với ai cũng được. Bạn diễn chính là người đồng hành và nâng đỡ mình. Nếu bạn diễn làm tốt, mình cũng có thêm động lực để làm tốt hơn. Không thể một người diễn hay, một người diễn dở mà vẫn tạo ra hiệu ứng tốt cho cả hai được.

- Nhiều bộ phim từng nhận phản ứng trái chiều khi chuyển từ dàn diễn viên trẻ sang phiên bản trưởng thành. Khi nhận lời tham gia Mùa hè năm ấy, chị đã chuẩn bị tâm lý thế nào để đối diện với những ý kiến trái chiều có thể xuất hiện khi phim lên sóng?

- Tôi đã sẵn sàng đối mặt với những ý kiến trái chiều ngay từ khi nhận vai. Nhiều người cũng nói việc tham gia dự án này có phần mạo hiểm, nhưng với tôi, đó không phải điều quá quan trọng. Tôi không đặt nặng việc mình phải đóng vai chính hay vai phụ. Ở giai đoạn hiện tại, tôi vẫn nỗ lực để phát triển sự nghiệp nên khi có cơ hội, tôi sẽ cố gắng nắm bắt thay vì ở vị trí có thể thoải mái lựa chọn kịch bản.

Các diễn viên trẻ đảm nhận phần thanh xuân có cách diễn rất bản năng và trong sáng. Đó là những điều chúng tôi không thể dễ dàng tái hiện lại. Ở tuổi 30, tôi có thể hóa thân vào những nhân vật đã trải qua biến cố hoặc làm mẹ, nhưng để diễn sự nhí nhảnh, hồn nhiên như một cô gái tuổi teen, thực sự không dễ.

Do đó, tôi xác định ngay từ đầu rằng bộ phim có thể nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chỉ cần tập trung làm tốt nhất phần việc và vai diễn của mình là được.

Minh Thu từng được khán giả nhớ đến qua vai Hải “quạt” trong Phố trong làng. Ảnh: FBNV.

- Với vai diễn lần này, chị có áp lực phải tạo ra bước đột phá và được khán giả biết đến nhiều hơn sau thời gian dài tham gia nhiều bộ phim nhưng chưa có vai diễn thực sự tạo dấu ấn nổi bật?

- Đúng là sự nghiệp của tôi đến thời điểm này chưa thực sự nổi bật, dù đã làm nghề được vài năm. Tuy nhiên, tôi cũng có những dấu ấn nhất định. Chẳng hạn, vai Mai Anh trong Nơi giấc mơ tìm về của đạo diễn Trịnh Lê Phong, dù không phải vai chính, vẫn là một cột mốc đáng nhớ với tôi.

Sau đó, tôi tiếp tục tham gia Lỡ hẹn với ngày xanh và Sao Kim bắn tim sao Hỏa.

Tôi không phải người dễ dãi với bản thân. Tôi thường suy nghĩ nhiều và đôi khi khá cầu toàn. Ngay cả với những vai diễn nhỏ như ở Phố trong làng, tôi cũng tự đặt áp lực cho mình. Có những lúc tôi đặt kỳ vọng phải đạt được 8-9 điểm, nhưng khi ra hiện trường, vì nhiều yếu tố khác nhau, phần thể hiện chỉ đạt khoảng 6-7 điểm so với mong muốn, tôi cũng cảm thấy mình kém.

Nhiều khi tôi tự ti, nhưng luôn đặt ra những kỳ vọng rất cao cho bản thân. Đến khi không đạt được mục tiêu như mong muốn, tôi lại tự tạo thêm áp lực cho chính mình.

- Đến nay vai Hải “quạt” ở Phố trong làng vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và nhắc lại. Sau khi tham gia nhiều bộ phim khác, chị có bao giờ chạnh lòng khi khán giả vẫn chỉ nhớ đến mình nhiều nhất qua một vai diễn đã đóng từ lâu?

- Tôi không chạnh lòng. Việc một nhân vật được khán giả nhớ đến và nhắc tên sau nhiều năm đã là một thành công lớn đối với người diễn viên. Nếu những vai diễn sau chưa tạo được dấu ấn tương tự, tôi xem đó là động lực để cố gắng hơn.

Tôi thường tự hỏi vì sao màu sắc của mình ở vai diễn đó chưa thực sự phù hợp với khán giả, từ đó tìm cách thay đổi và hoàn thiện bản thân. Tôi không bao giờ vì việc một vai diễn chưa tạo được tiếng vang mà trở nên tiêu cực hay nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Nhóm bạn thân của tôi gồm Việt Hoa, Anh Đào và tôi cũng luôn giữ tinh thần như vậy. Các bạn ấy đều có những dấu ấn riêng với các vai diễn nổi bật. Thế nhưng, khi thấy bạn mình thành công hay được chú ý hơn, chúng tôi không bao giờ cảm thấy chạnh lòng mà luôn động viên và góp ý thẳng thắn để cùng nhau tiến bộ.

Chẳng hạn, khi xem một cảnh phim và nhận thấy bạn diễn chưa thực sự ổn, chúng tôi sẽ nhắn tin trao đổi trực tiếp, góp ý cho nhau. Từ những cuộc trò chuyện như vậy, cả nhóm cùng nhìn lại và cố gắng phát triển hơn trong công việc.

Tôi cho phép bản thân buồn một chút rồi tự kéo mình lên

- Vậy điều gì khiến chị tự ti như chia sẻ ở trên?

- Tôi tự nhận thức được mình không sở hữu ngoại hình quá nổi bật hay khả năng diễn xuất xuất sắc hẳn so với những người khác. Sau mỗi bộ phim, tôi thường đọc các bình luận của khán giả và tự xem lại phần thể hiện của mình. Nhiều lúc, tôi nhận ra bản thân vẫn còn những điểm chưa làm tốt bằng người khác, từ đó càng có thêm động lực để cố gắng.

Tôi nghĩ ai cũng có những lúc tiêu cực và tôi không ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng duy trì nguồn năng lượng lạc quan cho mình. Tôi cho phép bản thân buồn một chút, nhưng sau đó phải tự kéo mình lên và tiếp tục bước tiếp.

- Nhiều diễn viên từng chia sẻ nếu chỉ sống bằng nghề diễn, thu nhập đôi khi khá bấp bênh, thậm chí không đủ trang trải cuộc sống. Với một diễn viên đang trong giai đoạn xây dựng vị trí như Minh Thu, chị có gặp áp lực tương tự không?

- Tôi cũng từng thắc mắc tại sao đạo diễn không cho mình đóng những vai khổ, ít phải đầu tư trang phục hơn một chút. Với vai diễn mới này, tôi không thống kê chính xác tổng số tiền đã chi. Nhưng mỗi lần mua đồ là lên tới hàng triệu đồng, chưa kể các phụ kiện như nhẫn hay đồng hồ.

Một số trang phục có nhãn hàng hỗ trợ, nhưng đôi khi set đồ được gửi đến không đúng với yêu cầu phối đồ của đạo diễn. Vì vậy, tôi phải tự tìm kiếm, mua lẻ từng món rồi phối lại cho phù hợp với nhân vật.

Anh em trong đoàn còn trêu có khi tiền cát-xê cũng không đủ bù chi phí phục trang tôi đã bỏ ra cho vai diễn này.

- Vậy thu nhập để trang trải cuộc sống của chị đến từ đâu?

- Một năm tôi thường chỉ tham gia khoảng một đến hai bộ phim, nên nếu trừ chi phí phục trang, khoản thu nhập từ phim không còn nhiều. Thu nhập tại Nhà hát hiện vẫn theo chế độ biên chế nhà nước, vì vậy nhìn chung đời sống kinh tế của nghệ sĩ cũng khá eo hẹp.

Bởi vậy, chúng tôi thường phải làm thêm những công việc bên ngoài như nhận quảng cáo, review sản phẩm hoặc hợp tác với các công ty thời trang. Tôi cũng là người khá hoang trong chuyện chi tiêu, nên lúc nào cũng phải cố gắng làm việc và kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu cá nhân, đồng thời lo cho con.

Nữ diễn viên thừa nhận sự nghiệp của cô chưa thật sự tạo được bước đột phá như kỳ vọng. Ảnh: FBNV.

- Có giai đoạn nào chị gặp khó khăn về tài chính không?

- Có chứ, cũng có lúc điêu đứng nhưng tôi luôn tìm cách kiếm tiền, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Quan điểm của tôi là "kiếm được phải tiêu được", tiêu thì mới có động lực kiếm.

Tôi không dùng đồ hiệu mà tiêu vào ăn uống, mua sắm cho mình và mọi người. Nhiều khi vui hay buồn quá, tôi cũng đi tiêu tiền để an ủi bản thân.

Trước khi có em bé, năm nào tôi cũng đi du lịch nước ngoài một lần. Nhưng vài năm nay công việc ở phim trường và Nhà hát cứ cuốn đi nên tôi chưa đi được đâu. Tôi rất muốn đi vì quan điểm của tôi là phải hưởng thụ, mới có sức kiếm tiền tiếp được.

- Chị chia sẻ bản thân đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Trong số đó, đâu là giai đoạn khiến chị suy sụp và khó vượt qua nhất?

- Đến thời điểm này, không có biến cố nào thực sự khiến tôi suy sụp đến mức không vượt qua được, kể cả chuyện đổ vỡ hôn nhân. Tôi là người mạnh mẽ và quan điểm của của tôi là "làm chủ cuộc chơi". Chuyện gì đến, mình đón nhận và xử lý sao cho êm đẹp nhất để không phải luyến tiếc. Điều duy nhất khiến tôi phải suy nghĩ nhiều là con trai mình thôi.

Chưa sẵn sàng kết hôn lần 2

- Sau một lần đổ vỡ, quan điểm của chị về tình yêu và hôn nhân có thay đổi nhiều so với trước đây không. Những trải nghiệm đã qua ảnh hưởng thế nào đến cách chị nhìn nhận một mối quan hệ ở hiện tại?

- Khác nhiều chứ, tôi phải rút kinh nghiệm để không lặp lại tình trạng cũ. Bây giờ tôi tập trung vào sự nghiệp hơn. Người bên cạnh là người đồng hành, chia sẻ về tâm lý và tinh thần. Tôi không còn quan trọng tờ giấy đăng ký kết hôn hay đám cưới nữa. Có thể sau này quan điểm sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng con người tôi không đổi: làm gì cũng hết mình, yêu hết mình và làm việc hết mình.

- Vừa theo đuổi công việc diễn xuất, vừa một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai, chị có gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình không?

- Con trai tôi năm nay 7 tuổi, đang học lớp hai. Bé cũng có giai đoạn khủng hoảng nhưng tôi không quá áp lực. Tôi không đặt mục tiêu quá cao về học hành để con có tuổi thơ vui vẻ. Tôi chỉ đôi khi "hóa thú" khi dạy con học vì bé rất cá tính.

Việc nuôi con của tôi không quá vất vả vì cả bố của bé và gia đình nhà nội đều hỗ trợ nhiệt tình. Khi tôi đi quay, nhà nội chăm sóc bé nên tôi không có áp lực về kinh tế hay nuôi con, chỉ trăn trở vì chưa dành được nhiều thời gian cho con thôi.

- Sau những biến cố trong hôn nhân, mối quan hệ giữa chị và gia đình chồng cũ hiện tại như thế nào?

- Mối quan hệ của tôi với nhà chồng cũ rất tốt đẹp. Khi chúng tôi chia tay, đó là quyết định của hai đứa và nó không làm mất đi tình cảm với bố mẹ chồng hay chị chồng. Đến giờ chúng tôi vẫn thoải mái nói chuyện và cùng nhau chia sẻ việc nuôi dạy con. Đó là điều tôi thấy mình rất may mắn.

Minh Thu đang hẹn hò diễn viên Tô Dũng. Ảnh: FBNV.

- Minh Thu thừa nhận bản thân là một người mạnh mẽ. Nhưng phía sau sự mạnh mẽ ấy, điều gì dễ khiến chị cảm thấy yếu lòng hoặc tổn thương nhất?

- Chắc chắn là liên quan đến gia đình và chuyện tình cảm. Dù mạnh mẽ đến đâu, mình vẫn là phụ nữ mà. Đó là những lúc tôi dễ bị suy nghĩ tiêu cực nhất. Nhưng như đã nói, tôi luôn ý thức được để kéo tâm trạng mình lên.

- Chị và Tô Dũng cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nay lại có cơ hội hợp tác trong một dự án phim. Việc thường xuyên làm việc cùng nhau hẳn mang đến nhiều thuận lợi cho cả hai?

- Vừa thuận lợi vừa khó khăn. Thuận lợi vì đã quen biết nhau trước đó, nhưng khi đóng cặp lại là khó khăn vì đôi khi đóng với người lạ cảm giác sẽ tự nhiên và thoải mái hơn. Tôi xin phép không trả lời sâu về vấn đề này, xin mọi người hãy tập trung hơn vào nhân vật của chúng tôi.

- Bạn thân của chị như Việt Hoa, Anh Đào đều đã yên bề gia thất. Bao giờ đến lượt Minh Thu chia sẻ tin vui?

- Cái đó hên xui lắm, vì tôi không đặt mục tiêu phải đi bước nữa. Hiện tại, tôi vẫn đang vui vẻ. Nếu kết hôn lần nữa mà không vui thì sao? Tôi muốn giữ sự tươi trẻ trong tình yêu. Khi yêu ai, tôi vẫn sẽ yêu hết mình, còn chuyện có tổ chức đám cưới hay không, chưa thể nói trước.

Những chuyện kiểu hay, dở chưa biết trước kết quả như vậy, mọi người mới tò mò.

- Sau một lần đổ vỡ, chị có mang tâm lý "chim sợ cành cong" không?

- Không hẳn đâu. Khi nào cảm thấy bản thân đã sẵn sàng và đủ đầy, tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn lần hai. Còn hiện tại, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp và con cái trước. Tôi không muốn hứa trước điều gì, bởi biết đâu sang năm cuộc sống của tôi lại có những thay đổi mới thì sao.