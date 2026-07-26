24 ca sĩ Việt gây tranh cãi

Khán giả đang bàn tán và tranh luận về kết quả Livestage 2 của Tinh hà "Say hi". Chương trình này có sự tham gia của 24 ca sĩ.

Tối 25/7, Livestage 2 của Tinh hà “say hi” chính thức lên sóng. Một lần nữa kết quả bình chọn lại gây tranh luận trên mạng xã hội. Dựa trên bình chọn từ khán giả trường quay, Thế giới của anh của team Dương Domic dẫn đầu với 162 phiếu. Tiếp theo là Mộng duyên (145 phiếu), Mất la bàn (140 phiếu), Mưa vội phóng (121 phiếu), Gentleman (119 phiếu) và Có gì đâu mà cay (113 phiếu).

Theo luật chơi của chương trình, các thành viên thuộc 3 đội dẫn đầu lần lượt nhận thêm 15 điểm, 10 điểm và 5 điểm vào bảng xếp hạng cá nhân. Năm nay, điểm cá nhân đóng vai trò quan trọng, quyết định việc ai được đi tiếp, ai phải dừng chân.

Khán giả tranh luận

Với mỗi vòng đấu của Anh trai “say hi”, kết quả bình chọn thường gây tranh luận trên mạng. 2 vòng đầu của Tinh hà “say hi” không ngoại lệ. Việc team Dương Domic tiếp tục dẫn đầu hay những tiết mục khác được cho là hấp dẫn hơn nhưng xếp hạng thấp đang tạo nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng ca sĩ nào có đông fan sẽ lợi thế hơn ở kết quả bình chọn.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi, cũng có khán giả cho rằng một tiết mục khi được xem trực tiếp và đã qua biên tập rồi phát sóng sẽ mang không khí rất khác nhau. Chưa kể, âm nhạc đôi khi phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Do đó, việc một tiết mục đứng đầu bình chọn trực tiếp nhưng lại không phù hợp thị hiếu số đông khán giả sau khi lên sóng cũng dễ hiểu.

Đội Dương Domic giành điểm số cao nhất sau Livestage 2. Ảnh: NSX.

Trở lại các phần trình diễn tại Livestage 2, Thế giới của anh của đội Dương Domic là tiết mục dẫn đầu bảng xếp hạng. Ca khúc thuộc dòng pop ballad, sử dụng piano và sáo trúc làm chất liệu âm nhạc chính.

Nếu tiếng piano tạo nên nền hòa âm hiện đại, giàu cảm xúc, sáo trúc lại mang đến màu sắc Á Đông rõ nét. Đội cũng lựa chọn trở về với tinh thần pop ballad quen thuộc của những năm 2000 thay vì chạy theo các xu hướng âm nhạc đương thời, qua đó gợi lên màu sắc hoài niệm và dễ tiếp cận với khán giả. Nghệ sĩ piano Vận Toàn là khách mời đồng hành cùng đội trong phần trình diễn này.

Tuy nhiên, dù sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, Thế giới của anh chưa tạo được cảm giác thực sự mới mẻ hay đột phá. Tiết mục an toàn và chỉn chu nhưng chưa đủ yếu tố để tạo dấu ấn mạnh.

Team Quang Hùng MasterD gồm nam ca sĩ, Sơn.K, JSol và Song Luân. Ảnh: NSX.

Ở vị trí tiếp theo, Mộng duyên của đội Quang Hùng MasterD mang màu sắc Traditional Pop, kết hợp tinh thần sử thi với hơi thở đương đại. Điểm nhấn của tiết mục nằm ở sự giao thoa giữa hai chất liệu trống. Phần trống truyền thống Việt Nam do Quang Hùng MasterD và Song Luân thể hiện hòa cùng tiếng trống jazz hiện đại của nghệ sĩ quốc tế EMIL VERGO, tạo nên không khí vừa hào hùng vừa mới mẻ.

Dẫu vậy, phần giai điệu và cách thể hiện của các thành viên đôi lúc bị đánh giá là khá sến, khiến tổng thể tiết mục chưa đạt được sự tinh tế như kỳ vọng.

Trong khi đó, Có gì đâu mà cay của đội Captain Boy khai thác sự kết hợp giữa hip-hop hiện đại, tiếng đàn nguyệt và phần xuất hiện của nghệ sĩ guitar quốc tế LEONSASH. Tiết mục có phần intro tạo được sự chú ý, nhưng sau đó liên tục chuyển qua những nốt cao và các đoạn rap. Việc thiếu những khoảng lặng cần thiết khiến phần trình diễn có cảm giác dàn trải và chưa tạo được sự cân bằng về tiết tấu.

Hai tiết mục còn lại tại Livestage 2 là Gentleman của đội Kim Long và Mất la bàn của đội Pháp Kiều.

Gentleman mang màu sắc Funky Soul, kết hợp tiếng đàn cò, dàn kèn đồng quốc tế và chất liệu jazz hiện đại. Trong khi đó, Mất la bàn được pha trộn nhiều thể loại như World Music, Electro Dance, Afro và Phonk.

Báo động cho Wren Evans

Wren Evans là nhân tố hoàn toàn mới của Tinh hà “say hi” nhưng nhờ sự tin tưởng từ các anh trai trong chương trình, ca sĩ này đã 2 vòng liên tiếp làm đội trưởng. Các ca khúc của đội Wren Evans luôn viral trên mạng xã hội, thậm chí, Im đợi người anh thương có lượt sử dụng làm nhạc nền cao nhất Livestage 1. Thế nhưng, lượt bình chọn từ khán giả trường quay dành cho team ca sĩ này không cao.

Cả 2 vòng, đội anh đều giành hạng 4. Điều này rất đáng lo ngại bởi Wren Evans đang có thứ hạng cá nhân khá thấp, ở top cuối. Và với việc tiếp tục giành hạng 4 ở Livestage 2, anh và các đồng đội gồm HYO, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ không được cộng thêm điểm cá nhân nào. Nếu không bứt phá để được cộng điểm ở các vòng sau, Wren Evans có thể bị loại dù anh đang là nhân tố thú vị với tư duy âm nhạc mới mẻ, khác biệt.

Trở lại tiết mục của team Wren Evans trong Livestage 2, đây tiếp tục là phần trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ này từ cách triển khai ý tưởng, bố cục, ca từ tới lối hát giọng gió. Bắt đầu bằng giai điệu piano, giai điệu mềm mại kết hợp lối hát nhẹ nhàng của các thành viên tạo cho Mưa vội phóng màu sắc tựa những bản nhạc phim.

Wren Evans 2 vòng làm đội trưởng đều nhận hạng 4. Ảnh: NSX.

Với tiết mục, Wren Evans một lần nữa cho thấy tư duy nghệ thuật khác biệt cùng khả năng đầu tư mạnh tay cho ý tưởng sáng tạo. Dưới sự tham gia sản xuất của 2pillz, bản phối mang màu sắc hiện đại được bổ sung chiều sâu nhờ sự kết hợp giữa âm hưởng nguyên bản của đàn đá Tây Nguyên và những giai điệu piano.

Sự kết hợp giữa hai chất liệu tưởng như khác biệt tạo nên màu sắc riêng cho ca khúc. Âm thanh vừa mới mẻ, có tính bản sắc, vừa dễ tạo ấn tượng và bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên. Âm nhạc lãng mạn nhưng kết hợp ca từ phóng khoáng tạo nên sản phẩm khá khác biệt so với những tiết mục còn lại.

Mục tiêu của đội là tạo nên một ca khúc vừa táo bạo, vừa đủ dễ tiếp cận với khán giả Việt Nam. Phần trình diễn cũng gây ấn tượng ở yếu tố thị giác khi xây dựng một sân khấu dầm mưa mang màu sắc điện ảnh. Cao trào được đẩy lên bằng màn dance break mạnh mẽ trên nền âm thanh từ đàn đá, tạo nên sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và trình diễn.