Nhóm nhạc nữ bị phản ứng ở lễ hội nước

Việc 2 thành viên nhóm Kiss Of Life là Belle và Natty bất ngờ hôn trên sân khấu lễ hội nước đang gây tranh cãi khắp mạng xã hội.

Theo iMBC, ngày 24/7, lễ hội nước Waterbomb Seoul 2026 chính thức khởi động với buổi diễn đầu tiên. Nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện trên sân khấu, trong đó có nhóm nhạc Kpop Kiss Of Life. Họ là những gương mặt quen thuộc, từng tham gia Waterbomb ở những năm trước.

Tại lễ hội, nhóm mang đến loạt ca khúc quen thuộc với phong cách sexy, gợi cảm, phù hợp với không khí mùa hè. Kiss Of Life cũng lần đầu trình diễn ca khúc mới mang tên Sweat dù bài hát chưa được phát hành chính thức.

Trong một tiết mục, Natty và Belle đứng đối diện nhau. Khi cả hai tiến lại gần, họ bất ngờ trao nhau nụ hôn ngắn. Khoảnh khắc này nhanh chóng được ghi lại từ nhiều góc quay và lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh thân mật của 2 thần tượng được lan truyền, khán giả phản ứng trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của họ trên sân khấu là phản cảm, chiêu trò để thu hút sự chú ý và tìm cách lấy lại thiện cảm sau những tranh cãi trước đó.

Kiss Of Life trình diễn ở lễ hội nước. Ảnh: X/KissOfLife.

Trước những tranh cãi, các thành viên đã lên tiếng giải thích. Belle cho biết cô đã ước lượng không chính xác khoảng cách giữa mình và Natty, đồng thời sự việc diễn ra quá nhanh dẫn đến phát sinh sự cố. Trong khi đó, Natty cho biết cô hoàn toàn bị bất ngờ.

Kiss Of Life là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên Natty, Belle, Haneul và Julie, hoạt động dưới sự quản lý của S2 Entertainment. Nhóm từng gây chú ý với những ca khúc như Shhh, Bye My Neverland, Who Is She?... cùng hình ảnh âm nhạc gợi cảm, cá tính và táo bạo. Tuy nhiên, nhóm từng vướng tranh cãi nên bị tẩy chay.